Можно ли по внешнему виду и поведению мужчины определить (хотя бы приблизительно), в норме ли у него уровень полового гормона тестостерона? Этот гормон связывают с мужеством, а мужество люди привыкли определять на глаз.

Но действительно ли внешность и характер связаны с уровнем тестостерона? Ученые говорят, что да. Поговорим об этом подробнее сегодня на Men 24.

Это интересно О чем думают мужчины, чтобы дольше продержаться во время секса

Тестостерон и...

...внешность

Мужчины с низким уровнем тестостерона:

Имеют склонность к полноте и высокому росту.

Говорят высоким голосом.

У них тонкая и сухая кожа.

Покатые плечи и вытянутое лицо.

Среди заметных признаков и гинекомастия (увеличенная грудь).

Важно помнить , что тестостерон – не единственный формотворящий мужской гормон. Но за увеличение мышечной массы и укрепления костей отвечает именно он.



Тестостерон – важный для мышечной массы и прочности костей гормон / Фото unsplash

...характер

Низкий уровень тестостерона влияет и на характер человека. Такие мужчины чаще всего:

Неуверенные в себе, нерешительны, инертны и безынициативны.

Робкие, опасаются поступков, которые требуют радикального решения.

Не умеют настаивать на своем, стремятся к эмоциональному покою.

Но вместе с этим – раздражительные и слишком вспыльчивые.

К сожалению, такие мужчины склонны к депрессивным состояниям.

Щепотка позитива. В некоторых исследованиях среди выводов можно увидеть, что низкий тестостерон формирует у мужчин склонность к бережливости, а кроме этого – хитрость и ловкость.



Низкий тестостерон обычно у мужчин нерешительных, но раздражительных / Фото unsplash

...работа

Мужчины с низким уровнем тестостерона часто выбирают профессии:

Которые не требуют быть инициативным.

Проявлять амбиции и стремление к карьерному росту.

В основном они – наемные работники, которых называют "серые мыши".

Ни социальной, ни сексуальной активности он них ждать не стоит.

Такие мужчины редко становятся руководителями, ведь привыкли довольствоваться лишь необходимым минимумом.

Но есть и хорошие новости. Нормальный диапазон уровня тестостерона – очень широк: от 270 до 1070 нанограммов на децилитр. Так что опуститься за нижнюю границу не так и просто.