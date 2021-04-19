Как связаны внешность и характер мужчины с уровнем тестостерона
Можно ли по внешнему виду и поведению мужчины определить (хотя бы приблизительно), в норме ли у него уровень полового гормона тестостерона? Этот гормон связывают с мужеством, а мужество люди привыкли определять на глаз.
Источник:Harvard Health
Но действительно ли внешность и характер связаны с уровнем тестостерона? Ученые говорят, что да. Поговорим об этом подробнее сегодня на Men 24.
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Тестостерон и...
...внешность
Мужчины с низким уровнем тестостерона:
- Имеют склонность к полноте и высокому росту.
- Говорят высоким голосом.
- У них тонкая и сухая кожа.
- Покатые плечи и вытянутое лицо.
Среди заметных признаков и гинекомастия (увеличенная грудь).
Тестостерон – важный для мышечной массы и прочности костей гормон / Фото unsplash
...характер
Низкий уровень тестостерона влияет и на характер человека. Такие мужчины чаще всего:
- Неуверенные в себе, нерешительны, инертны и безынициативны.
- Робкие, опасаются поступков, которые требуют радикального решения.
- Не умеют настаивать на своем, стремятся к эмоциональному покою.
- Но вместе с этим – раздражительные и слишком вспыльчивые.
К сожалению, такие мужчины склонны к депрессивным состояниям.
Низкий тестостерон обычно у мужчин нерешительных, но раздражительных / Фото unsplash
...работа
Мужчины с низким уровнем тестостерона часто выбирают профессии:
- Которые не требуют быть инициативным.
- Проявлять амбиции и стремление к карьерному росту.
- В основном они – наемные работники, которых называют "серые мыши".
- Ни социальной, ни сексуальной активности он них ждать не стоит.
Такие мужчины редко становятся руководителями, ведь привыкли довольствоваться лишь необходимым минимумом.
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