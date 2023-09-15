Одна из самых неприятных? Лупа на бороде. Да, яркие чешуйки могут появиться на твоей бороде, независимо от длины, как и на коже головы. Если это случится с тобой, не пугайся.

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"Лупа на бороде очень распространена", – говорит Роберт Финни, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка.

Но это не значит, что ее не избежать. Лечить, а главное, предотвратить это возможно, если знать, что делать. Следуй этим шагам, чтобы лицо было чистым.

1. Используй шампунь против перхоти

С любым шампунем против перхоти самое главное – дать ему постоять пять минут.

Я рекомендую намочить волосы в раковине и нанести шампунь для бороды на кожу у основания волос, а затем почистить зубы или что-то перед тем, как пойти в душ, чтобы смыть это,

– говорит доктор Финни.

Рекомендация! Делай это от одного до трех раз в неделю в зависимости от того, сколько нужно, чтобы не допустить вспышек.

2. Используй правильное средство для мытья

В дни, когда ты не пользуешься шампунем против перхоти, обязательно используй мягкое моющее средство, который питает твою бороду и кожу под ней и предотвращает накопление жира.

Такие ингредиенты, как кокосовая вода, аргановое масло и авокадо, могут помочь увлажнить кожу,

– говорит парикмахер Дэвид Фалла.



Позаботьтесь о правильном средстве для мытья бороды / Фото freepik

3. Увлажняй свои усы

Когда твои усы высыхают, твоя кожа иногда может производить больше жира, чтобы попытаться его сбалансировать. Это плохая новость о перхоти на бороде, поскольку вызывающие ее дрожжи процветают в жирной среде. Чтобы бороться с этим, регулярно применяй увлажняющий крем для бороды, чтобы поддерживать увлажнение бороды, но не давай жиру выйти из-под контроля.

4. Правильно мой

Важно не царапать бороду ногтями во время мытья, поскольку это может ухудшить шелушение перхоти,

– говорит мастер-парикмахер Джан Антонио Пистерзи.

Зато почисти бороду мягкими круговыми движениями кончиками пальцев. Удержись от трения бороды полотенцем. Вместо этого высуши ее, промокая.

5. Регулярно делай пилинг

Чтобы избежать накопления кожных чешуек и жира, Фалла рекомендует отшелушивать бороду один или два раза в неделю, "чтобы удалить мертвые клетки кожи и уменьшить шелушение".

Скраб для лица может помочь, но если твоя борода густая, подумай о химическом пилинге, чтобы убедиться, что ты достигаешь кожи под ней и предотвращаешь попадание гранул в усы.

6. Регулярно подстригай бороду

Пистерзи также рекомендует регулярно подстригать бороду. Это не только поможет выглядеть лучше, но и поможет "предотвратить врастание волос, которое может способствовать раздражению кожи". Подстригание бороды также поможет избежать накопления чешуек и жира на усах.



Заботься о том, чтобы борода была подстрижена / Фото Drobot Dean

Что вызывает перхоть на бороде?

Лучший способ лечения и предотвращения появления перхоти на бороде – это прежде всего понять, что ее вызывает. Лупа как на коже головы, так и на бороде называется себорейным дерматитом. Вызывается особым видом дрожжей под названием Malassezia, содержащиеся в волосистых областях.

"Мы все имеем микробиом, состоящий из бактерий и дрожжей, живущих на нашей коже", – говорит доктор Финни, но слишком большое количество Malassezia "влечет зуд, шелушение кожи головы и бороды".

Malassezia процветает в жирной, теплой среде (та же борода), и увеличение выработки жира, например из-за стресса или применения жирных средств для лица, может спровоцировать вспышки.

Мы также часто видим вспышки во время смены времен года,

– говорит он.

Какие симптомы перхоти на бороде?

Если кожа под бородой постоянно чешется и сопровождается покраснением, что шелушится, то, скорее всего, у тебя перхоть на бороде.

Кожа под бородой также может стать жирнее с белыми комками, которые видны как чешуйки перхоти,

– говорит Джан Антонио Пистерзи.

Как предотвратить появление перхоти на бороде

Подобно перхоти на голове, лучшее лечение перхоти бороды – это хорошо выполненная программа профилактики, поскольку, по словам доктора Финни, лечения не существует (мы поговорим о лечении вспышек позже).

"Это следует продолжать целый год, но если у кого-то есть легкие случаи только в определенный период года, тогда техническая забота может быть ориентирована примерно на это время", – говорит он. Выполни эти шаги, чтобы контролировать свои хлопья.



Борода нуждается в постоянном уходе / Фото freepik

Как лечить бороду от вспышки перхоти

Независимо от того, насколько хорошо твоя забота, вспышки обязательно случаются. Когда они это делают, "экономно используй раствор кортизона, чтобы помочь им лечить", – говорит доктор Финни. Он рекомендует наносить безрецептурный стероидный крем на эту область не более 10 дней в месяц на лице.

Более длительное использование может привести к проблемам, поэтому, если это недостаточно помогает, проконсультируйся с дерматологом,

– советует он.

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