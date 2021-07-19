Як позбутися похмілля: лікар поділився 5 безпрограшними способами

Похмілля часто є наслідком гучної та веселої гулянки, але не обов'язково. В одному зі своїх відео, лікар Джордан Вагнер пояснює 5 способів миттєво запобігти та приборкати симптоми похмілля. Візьми на озброєння його поради!

Як говорить лікар, найкращий спосіб позбутися похмілля – не пити узагалі. Але це надто просто. Тож він продовжує свій ролик з порад, які допоможуть позбутися не надто приємних наслідків споживання алкогольних напоїв.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Як позбутися похмілля: поради лікаря

Уникай напоїв з високим вмістом конгенерів

Лікар Вагнер передовсім пропонує не надто зловживати напоями, у яких міститься багато конгенерів. Мовиться про віскі та текілу. І хоч ці конгенери можуть надавати глибокий аромат темним алкогольним напоям, вони також можуть стати причиною шаленого похмілля. Тож замість цих напоїв він пропонує обирати безбарвні, наприклад, горілку, ром і джин.

"Це може бути кращим варіантом, адже ці напої практично не містять конгенерів. Твоє тіло подякує тобі зранку", – каже лікар.



Лікар рекомендує віддати перевагу горілці, рому або джину / Фото Unsplash

Якщо у тебе похмілля – випий ще

"Здається, що лікувати похмілля ще однією порцією випивки – нерозумно... Хоча ефективність цього методу не доведена, за ним стоїть цікава закономірність. Простіше кажучи, вважається, що вживання більшої кількості алкоголю впливає на метаболізм метанолу", – зауважує він.

Пий більше води

Якщо у тебе запланована гучна гулянка, то лікар дає просту й ефективну пораду: один напій повинен чергуватися з однією склянкою води. Пояснення просте: алкоголь – сечогінний засіб, що сприяє зневодненню, яке може викликати симптоми похмілля. Також він зауважує, що вода уповільнює абсорбцію алкоголю в організмі.



Алкоголь викликає зневоднення, тож не забувай пити воду / Фото Unsplash

Відмовся від куріння на вечір

Як виявилося, куріння може стати причиною шаленого похмілля.

"Центр дослідження алкоголю та наркоманії виявив, що студенти коледжів з більшою ймовірністю повідомляли про симптоми похмілля після епізодів вживання алкоголю, якщо вони більше курили у день випивки", – пояснює лікар.

Більше цинку та вітаміну B

Якщо у тебе передбачається крута гулянка, потрібно підготуватися заздалегідь. Лікар Вагнер запевняє, що вітамін B та цинк допоможуть приборкати похмілля.

"Вони виявили, що люди, котрі вживали більшу кількість цинку та вітамінів групи B, страждають від менш важкого похмілля", – каже він, цитуючи дослідження з Journal of Clinical Medicine.

Бонусна порада

Лікар Вагнер рекомендує поснідати наступного дня. Це допомагає підняти рівень цукру в крові після нічної гулянки, а також зменшити симптоми похмілля. Можеш, наприклад, з'їсти тости та випити сік. Натомість надто важку їжу краще не брати на озброєння.

Прислухайся до порад лікаря Вагнера. З їхньою допомогою ти зможеш не лише круто проводити час з друзями, а й не матимеш проблем з похміллям.

Це цікаво Як приготувати алкогольний коктейль Pornstar Martini: спробуй себе в ролі барMENa