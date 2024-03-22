Хоча може здатися, що легше сказати, ніж зробити, існують конкретні науково обґрунтовані методи, які допоможуть тобі почуватися спокійнішим. Найкраще те, що ці методи зняття стресу не займають багато часу; за деякими оцінками, більшість з них можна виконати всього за десять хвилин.

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Ще краще зробити їх частиною своєї щоденної рутини, щоб наступного разу, коли ти відчуєш, що паніка починається, ти точно знав, як придушити її в зародку.

1. Зроби десять повільних, глибоких вдихів

Як було доведено в численних наукових роботах протягом століть, повільні, глибокі вдихи під час стресу допомагають знизити пульс і кров'яний тиск, а також знизити рівень гормонів стресу. Доктор Шалу Рамчандані, фахівець з інтегративної медицини в Інституті медицини розуму і тіла імені Бенсона-Генрі при Массачусетському госпіталі, афілійованому з Гарвардом, рекомендує глибоко вдихати і видихати по десять разів.

Ти також можеш виконати вправу на уяву, в якій уяви своє улюблене місце відпочинку, наприклад, пляж.

Уявіть всі відчуття, які ви б там відчули, наприклад, вигляд і звук хвиль, запах океану і вітер, що торкається вашої шкіри. Затримайте цей образ на кілька хвилин і помітьте розслабляючий ефект,

– радять у Harvard Health.

2. Розтяжка

Коли ти відчуваєш стрес, твої м'язи напружуються. Тому швидка розтяжка, наприклад, розгортання плечей або відкривання грудей, може допомогти твоїм м'язам розслабитися, що згодом допоможе тобі відчути себе спокійніше і легше.

3. Ароматерапія

Науково доведено, що ароматерапія допомагає зменшити стрес. Коли ти відчуваєш, що твоє тіло охоплює напруга, вдихни через ніс заспокійливий аромат – можливо, лавандову олію, аромат ваших улюблених квітів або м'ятний бальзам – щоб протидіяти цьому відчуттю стресу. Ця техніка працює майже для всіх.

4. Слухай заспокійливу музику

Музика сама по собі є терапевтичним засобом. За словами доктора Рамчандані, як повідомляє Harvard Health, музична терапія може бути потужним засобом для зцілення і "може допомогти викликати реакцію розслаблення". Однак він додає, що твій розум повинен бути активно присутнім і залученим до звуків, які він чує.



Улюблена музика позитивно вплине на самопочуття / Фото freepik

5. Зроби коротку, швидку прогулянку

Одна з найкращих відповідей на питання, як зменшити стрес за 10 хвилин, – це коротка швидка прогулянка. За даними Гарвардського інституту здоров'я, навіть швидка 10-хвилинна прогулянка, коли ти відчуваєш стрес, може допомогти усунути гормони стресу, протидіяти м'язовій напрузі та вивільнити в організмі хімічні речовини, які приносять задоволення, що, своєю чергою, допоможе тобі почуватися спокійніше і розслабленіше.

6. Коротка медитація

Навіть п'ятихвилинна медитація може суттєво допомогти тобі протидіяти будь-якій формі стресу, який, як ти відчуваєш, накопичується. Якщо тобі важко медитувати самостійно, звернися по допомогу до керованої медитації – на ютубі або в застосунку на кшталт Simple Habit – це допоможе тобі почуватися краще.

7. Список подяк

Коли ти відчуваєш себе пригніченим і переконаний, що весь світ проти тебе, запиши три речі, за які ти вдячний. Це допоможе тобі зосередитися і побачити загальну картину, яка значно важливіша, ніж те, що викликає у тебе стрес.

8. Прибирай і наводь лад

Згідно з дослідженням Mindfulness, багато людей почуваються спокійнішими, коли їхнє оточення охайне. У цьому дослідженні учасники, які мили посуд, відчували себе більш уважними і позитивними, ніж інші. У цьому сенсі прості завдання, такі як прибирання на столі, миття посуду, складання білизни можуть допомогти тобі відчути, що ти контролюєш ситуацію і зробити щось продуктивне, а також допомогти тобі почуватися спокійніше.

9. Позитивне мислення та самонавіювання

За словами доктора Рамчандані, позитивні думки стимулюють позитивні емоції.

Знайдіть три позитивні речі на кожну негативну або стресову думку. Порахуйте свої благословення, такі як безпечне місце проживання, смачна їжа та опалення будинку, коли холодно,

– пояснює вона.

Не менш важливим є позитивне самонавіювання. Хвалити себе, святкувати маленькі перемоги і нагадувати собі, наскільки ти сильний, може допомогти тобі подолати негативні і нав'язливі думки, які виникають, коли ти відчуваєш стрес.



Спробуй практикувати позитивне мислення / Фото master1305

10. Звертайся до своїх близьких

Іноді все, що тобі потрібно – це хтось, на кого можна спертися. Звернися до члена сім'ї або друга і розкажи йому про те, що тебе турбує, про те, що напружує твій розум і тіло, і попроси поради, як з цим впоратися. Навіть якщо тобі не потрібна їхня порада, виговорившись, ти відчуєш себе у стократ легше.

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