Але немає нічого поганого в тому, що з втомою можна боротися. Існує безліч корисних звичок, які можуть допомогти тобі почуватися менш виснаженим щодня, краще відпочивати і мати вищий рівень енергії, як фізичної, так і розумової. І момент оазису – це одна з тих речей, які ти можеш застосувати у своїй рутині.

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Що таке момент оазису?

Відпочивати важливо (якщо ти цього не робиш, ти будеш втомлюватися все більше і більше), і ти повинен знати, що відпочинок відбувається не тільки під час сну. Ба більше, іноді 8 годин сну вночі недостатньо. Тобі потрібно більше моментів, щоб відпочити, розслабитися і очистити голову протягом дня, і це те, що дійсно позитивно вплине на твою енергетику.

Момент оазису, як пояснює New York Times, – це "невеликий перепочинок від шуму в прямому і переносному сенсі, який вас оточує".

Ідея полягає в тому, що ти шукаєш невеликі моменти розслаблення протягом дня, навіть коли розпал робочого дня або коли у тебе багато справ. Коротка перерва – це все, що тобі потрібно.

The Times далі пояснює, що перевага моментів оазису полягає в тому, що ти можеш влаштовувати їх де завгодно, і вони можуть виглядати так, як ти хочеш. Головне, щоб ти намагався досягти "розслаблення неспання", коли ти повинен бути спокійним, але водночас відносно уважним. Іншими словами, це не час для сну, а час для пошуку спокою без повного вимкнення.

Як створити момент оазису? Є багато речей, які ти можеш зробити, щоб мати оазисний момент, коли тобі це потрібно, і вони не є складними.



Відпочивати надзвичайно важливо / Фото Drazen Zigic

Відійди від робочого столу і знайди свій простір

The Times стверджує, що момент оазису займає лише 5 хвилин твого часу. Все, що тобі потрібно зробити, це відійти від комп'ютера, електронної пошти, сповіщень та оточення, яке викликає у тебе стрес.

Ти повинен фізично відійти від роботи і знайти місце, де ти зможеш очистити голову, розслабитися і заспокоїтися, це може бути, наприклад, парк перед твоїм офісом, порожня зала засідань або кімната у твоєму домі, де немає шуму та інших людей.

Створи плейлист

Кажуть, що "музика заспокоює звірів", а стрес – це свого роду звір, з яким також можна краще впоратися за допомогою невеликої кількості цієї музики.

Щоб супроводжувати момент оазису, ти можеш створити плейлист з пісень, які змушують тебе почуватися спокійно і умиротворено, розслаблено, спокійно і щасливо. Це може бути плейлист тривалістю рівно 5 хвилин, щоб, коли ти закінчиш, ти знав, що твій момент закінчився і час повертатися до роботи.

Уникайте музики, яка викликає у тебе сонливість, адже її мета не в тому, щоб змусити тебе заснути.



Музика допомагає зняти напругу / Фото freepik

Ходи та рухайся

Ходьба і рух можуть бути більш активною формою медитації, де ти застосовуєш принцип бути спокійним, але водночас уважним, який лежить в основі моменту оазису.

Не обов'язково бігти чи ходити у швидкому темпі або на велику відстань, достатньо просто трохи поворушити тілом, потягнутися і зробити кілька кроків, і таким чином ти також уникнеш сидячого способу життя і проведення цілого дня в кріслі.

Зміни своє дихання

Правильне дихання може боротися зі стресом і привести до заспокоєння, тому зверни на це увагу, роби це більш усвідомлено і роби глибокі вдихи, вдихаючи і видихаючи з наміром, в темпі, який не є занадто швидким і дозволяє тобі бути значно більш зосередженим на слуханні свого тіла.

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Спробуй метод оазису. Можливо, саме він допоможе тобі розслаблятися та відпочивати. Особливо у ті дні, коли все навколо бісить і ти почуваєшся максимально виснаженим.