Но нет ничего плохого в том, что с усталостью можно сражаться. Существует множество полезных привычек, которые могут помочь тебе чувствовать себя менее истощенным ежедневно, лучше отдыхать и иметь более высокий уровень энергии, как физической, так и умственной. И момент оазиса – одна из тех вещей, которые ты можешь применить в своей рутине.

Стоит внимания Идеальный, чтобы встретить Новый год: рецепт праздничного коктейля Sparkle Cocktail

Что такое момент оазиса?

Отдыхать важно (если ты этого не делаешь, ты будешь уставать все больше и больше), и ты должен знать, что отдых происходит не только во время сна. Более того, иногда 8 часов сна ночью недостаточно. Тебе нужно больше моментов, чтобы отдохнуть, расслабиться и очистить голову в течение дня, и это то, что действительно положительно повлияет на твою энергетику.

Момент оазиса, как объясняет New York Times, – это "небольшая передышка от шума в прямом и переносном смысле, который вас окружает".

Идея состоит в том, что ты ищешь небольшие моменты расслабления в течение дня, даже когда разгар рабочего дня или когда у тебя много дел. Короткий перерыв – это все, что тебе нужно.

The Times объясняет, что преимущество моментов оазиса заключается в том, что ты можешь устраивать их где угодно, и они могут выглядеть так, как ты хочешь. Главное, чтобы ты пытался достичь "расслабления бодрствования", когда ты должен быть спокойным, но в то же время относительно внимательным. Другими словами, это не время для сна, а время для поиска покоя без полного отключения.

Как создать момент оазиса? Есть много вещей, которые ты можешь сделать, чтобы иметь оазисный момент, когда тебе это нужно, и они не сложны.



Отдыхать очень важно / Фото Drazen Zigic

Отойди от рабочего стола и найди свое пространство

The Times утверждает, что момент оазиса занимает всего 5 минут твоего времени. Все, что тебе нужно сделать, это отойти от компьютера, электронной почты, уведомлений и окружающих, которые вызывают у тебя стресс.

Ты должен физически отойти от работы и найти место, где ты сможешь очистить голову, расслабиться и успокоиться, это может быть, например, парк перед твоим офисом, пустой зал заседаний или комната в твоем доме, где нет шума и других людей.

Создай плейлист

Говорят, что "музыка успокаивает зверей", а стресс – это своего рода зверь, с которым тоже можно лучше справиться с помощью небольшого количества этой музыки.

Чтобы сопровождать момент оазиса, ты можешь создать плейлист из песен, заставляющих тебя чувствовать себя спокойно и умиротворенно, расслабленно, спокойно и счастливо. Это может быть плейлист продолжительностью ровно 5 минут, чтобы, когда ты кончишь, ты знал, что твой момент закончился и пора возвращаться к работе.

Избегайте музыки, вызывающей у тебя сонливость, ведь ее цель не в том, чтобы заставить тебя уснуть.



Музыка помогает снять напряжение / Фото freepik

Ходи и двигайся

Ходьба и движение могут быть более активной формой медитации, где ты применяешь принцип быть спокойным, но вместе с тем внимательным, лежащим в основе момента оазиса.

Не обязательно бежать или ходить в быстром темпе или на большое расстояние, достаточно просто чуть-чуть пошевелить телом, потянуться и сделать несколько шагов, и таким образом ты также избежишь сидячего образа жизни и проведения целого дня в кресле.

Измени свое дыхание

Правильное дыхание может бороться со стрессом и привести к успокоению, поэтому обрати на это внимание, делай это более осознанно и делай глубокие вдохи, вдыхая и выдыхая с намерением, в темпе, который не слишком быстрый и позволяет тебе быть гораздо более сосредоточенным на слушании своего тела.

Читай также Новогодние обещания, которые помогут тебе добиться успеха в 2024 году

Попробуй метод оазиса. Может быть, именно он поможет тебе расслабляться и отдыхать. Особенно в те дни, когда все вокруг бесит и ты чувствуешь себя максимально истощенным.