Три поширені помилки під час миття голови, які робить практично кожен чоловік

21 лютого 2024, 20:49
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Джерело:

GQ

Якщо, попри використання (нібито) найкращих засобів, ти не бачиш, що твоє волосся має здоровий вигляд, це може бути пов'язано з помилками, яких ти припускаєшся під час миття голови.

Поставмо собі питання: чи знаємо ми, як мити волосся? Це може здатися дивним, адже це те, що ми робимо все життя, це як ходити. Звичайно, ти знаєш, як це робити, але є багато деталей, які ти ніколи не брав до уваги і які постійно шкодять твоїй гриві.

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На щастя, Тереза Клімент, випускниця фармацевтичного факультету та технічний менеджер компанії Nuggela & Sulé, пояснила кожну з помилок, яких припускається більшість з нас, коли справа доходить до видалення бруду та жиру з волосся.

Помилки з водою

Ми знаємо, що взимку холодно і все, чого ми хочемо – це гарячий душ, але це не принесе твоїй шкірі жодної користі. Миття волосся дуже гарячою водою тільки пошкоджує і висушує його, як перед миттям шампунем, так і під час ополіскування. Саме тому експерт рекомендує завжди використовувати теплу воду, а для останнього ополіскування, якщо це можливо, переходити на холодну, щоб досягти "додаткового блиску і запечатати кінчики".

Помилки з шампунем

Продукт, повний хімікатів усіх видів, не є синонімом якості насправді за словами Клімента, він гірший. Ми ризикуємо пошкодити шкіру голови і волосся в цілому. Ідеальним варіантом є використання засобів, які є щадними та дбайливими до екосистеми волосся.

Ми також повинні враховувати, як ми його наносимо. Ніколи не нанось його на напівсухе волосся, спочатку переконайся, що воно вологе, і ти не залишив жодної ділянки не прополосканою.

Коли ти наносиш його, тобі не потрібно використовувати пів флакона, але й не можна просто капнути краплю на руку і все.

Точна доза буде розміром з волоський горіх для довгого волосся і з фундук для середнього або короткого волосся,
– каже фармацевт.


Вода має бути теплою, а не гарячою / Фото freepik

І так, спочатку ти наносиш його в руку, розподіляєш по долонях, а потім переносиш на голову – більше не втираєте прямо у волосся.

Потім, особливо якщо у тебе багато волосся, мий голову двічі, а не один раз. Перше миття, за словами експерта, слугує для видалення першого шару бруду та жиру, який утворюється щодня, а друге – для того, щоб інгредієнти продукту подіяли і волосся мало кращий вигляд. Це надзвичайно важливо, якщо у тебе жирне волосся, лупа тощо.

А якщо у тебе довге волосся, тобі не потрібно наносити шампунь на кінчики і втирати його. Тобі потрібно зосередити свою увагу на шкірі голови, яка дійсно повинна бути чистою, щоб волосся росло здоровим і сильним. Як це зробити?

Масажуючи щонайменше три хвилини, щоб активізувати кровообіг і покращити живлення епітеліальної оболонки,
– пояснює Клімент.

Помилки після душу

Незалежно від того, яке у тебе волосся, ти, напевно, звик терти його рушником, щоб висушити. Неправильно. Це призводить до пошкодження фолікули, посічених кінчиків і пухнастості. За порадою експерта, найкраще – відтискати, не розтираючи, або перейти на рушники з мікрофібри.


Відтискай воду з волосся, а не розтирай його / Фото freepik

А якщо тобі потрібно розплутати волосся, не роби цього після або під час душу з мокрим волоссям. Краще робити це до, на сухе волосся, щоб уникнути посічення. Ти швидко помітиш зміни.

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Прислухайся до цих порад. Вони допоможуть правильно доглядати за волоссям!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Назарій Лазур