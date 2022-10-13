Носіння купи речей не тільки спотворить правильну форму твого костюма. Воно також може негативно вплинути й на саму тканину, що стане причиною швидкого його зношування. Саме тому ми залишаємо для тебе кілька порад. Вони допоможуть бути на висоті та не захаращувати кишені костюма.

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Як і в які кишені костюма класти речі

Передовсім почнемо з порад, які допоможуть усе грамотно оптимізувати. А після цього вже умовно розкладемо усе по кишенях.

Отже, твій гаманець має бути тонким і компактним, і його слід поміщати в одну з внутрішніх нагрудних кишень піджака. Натомість йому не місце у задній кишені штанів, де він буде виштовхувати піджак.

Якщо гаманець все одно надто громіздкий для носіння у піджаку, то віддай перевагу тонкому зажиму. Цього достатньо, щоб взяти з собою трохи готівки та кредитну картку. І такий набір може навіть у передню кишеню штанів поміститися, якщо в цьому виникне потреба.

Водночас у внутрішню нагрудну кишеню також можна покласти ручку. Зауважимо, що деякі костюми мають спеціальний проріз для неї.

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Твій телефон можна покласти в іншу внутрішню нагрудну кишеню. Але тут потрібно дотримуватися балансу. Пристрою є місце у цій кишені лише за умови, що в сусідній, наприклад, гаманець. В інакшому випадку є ймовірність, що твій образ буде дещо спотворений, адже гравітація тягнутиме вниз саме ту половину, в якій телефон.

Великий набір ключів, що брязкають, створить значну опуклість у твоїй кишені штанів. Тому, коли ти одягаєш костюм, зніми брелок, щоб на одному кільці були лише ключі від будинку та ключі від машини.

В іншій кишені штанів, вільній від зажиму для грошей, поміститься звичайна хустина. Нагадаємо, що це не лише стильний аксесуар, який може акуратно лежати у нагрудній кишені. Це ще й елемент гардероба, який може допомогти тобі витерти ніс, особливо восени.

І це, панове, майже все, що тобі потрібно носити з собою, коли ти у костюмі. Інші речі, як-от жуйка чи кишеньковий ніж, можуть піти лежати у сумці, якщо ти її візьмеш з собою.

Тонкий гаманець в одній внутрішній нагрудній кишені.

Телефон в іншій внутрішній нагрудній кишені.

Декоративна хустина у зовнішній нагрудній кишені.

Ручка в нагрудній кишені або кишені для ручок.

Альтернатива гаманця – зажим для грошей у кишені штанів.

Функціональна хустина у кишені штанів.

Ключ від будинку та автомобіля на одному кільці в кишені штанів.



Як правильно розкласти речі по кишенях костюма / Фото artofmanliness

Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш носити костюм і завжди бути на висоті. Пам'ятай, що у твоїх кишенях має бути мінімум речей. Це дозволить не псувати свій зовнішній вигляд.