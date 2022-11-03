Але ж коли ти знаєш, що є хорошим працівником і заслуговуєш на надбавку, коли ти розумієш, що потрібні гроші саме зараз – хіба ти не повинен знати, як про це попросити своїх керівників? Відповідаємо на Men 24!

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Навіщо просити підвищення зарплати

Буває, з'являється відчуття, що грошей не вистачає – причин цьому багато, від інфляції та зростання цін і до наближення Миколая. Що ж, наполеглива й результативна праця – не тільки підтвердження твоїх компетенцій, а й привід у потрібний момент звернутися до керівників із проханням про підвищення зарплати. Звісно, можна брати додаткову роботу, паралельно з основною, і в такий спосіб боротися за покращення свого життя, але – де ж ти в такому разі час на оте своє життя знайдеш?

Так, більша зарплата може й не вирішити всіх проблем, але достеменно допоможе зберегти ту кількість часу на роботу, яку ти й так витрачаєш, а також – захистити твоє психічне здоров’я. З одного боку. З іншого ж – підвищення зарплати чомусь традиційно вважають непростою темою для розмови з керівниками. Тож журналісти вирішили піти нестандартним шляхом та опитати самих керівників: а як, власне, у них слід правильно просити підвищення зарплати? А чого слід уникати?



Сумку грошей, мабуть, не дадуть, але ж це не означає, що не варто просити / Фото @robotdean

Як радять говорити про зарплату керівники компаній

Ініціатива

Якщо у компанії немає усталеної системи підвищення зарплати чи премій – слід запропонувати таку ідею керівникам. Причому чим більше колег звернеться із такою ж ініціативою, тим більші шанси її втілити. А аргументувати ідею треба на особистих прикладах із власної роботи – так ти відверто натякнеш, чому саме тобі зарплату слід, ну, абсолютно точно підвищити.

Реакція на відмову

Якщо прохання про підвищення зарплати відхилили – нема біди, але будь морально готовим. Перед зустріччю та розмовою з керівниками подумай про те, як ти будеш реагувати на ті чи інші відповіді, відпрацюй ці реакції, враховуючи наслідки. Це дуже важливий момент, адже від нього залежатиме твоє подальше ставлення до роботи. І ставлення на роботі до тебе.

Ретельна підготовка

Готуватися до розмови про підвищення зарплати, власне, треба відштовхуючись від найгіршого сценарію. Як би це не парадоксально звучало, це допомагає почуватися впевненіше та дає сили впоратися з будь-якою ситуацією. Як розпочати дискусію? Зі своїх досягнень! Розмова має бути чітко структурована та має зачіпати усі важливі KPI (ключові показники ефективності).

Приходьте з проєктами, з якими ви працювали, з даними, які демонструють ваші досягнення на роботі. Спробуйте показати вплив, який ви мали на сфери діяльності компанії, паралельно з вашими особистими навичками,

– радить один із керівників.

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Чого під час розмови про зарплату слід категорично уникати

Якщо ти зустрічаєшся з керівниками регулярно (скажімо, раз на місяць) – не треба кожен раз говорити про зарплату. От це якраз дуже відштовхує.

Також ніколи не слід порівнювати себе з кимось із колег – мовляв, "я працюю круто, а от Іван-Петро-Василь дуже погано працюють і не рівня мені". Найбільше, що це покаже керівникам – що ти не є командним гравцем.