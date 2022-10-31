Ти не зауважував, що ми живемо під постійною критикою? І в сімейному оточенні, і на роботі ми повинні робити будь-що знаючи, що наші старання оцінюватимуть.

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Критика може бути неприємною, але вона необхідна. Вона виконує ту ж функцію, що і біль в тілі людини. Це привертає увагу до нездорового стану речей,

– сказав якось Вінстон Черчилль.

Але ми не збираємося вступати в дискусію щодо позитивних чи негативних наслідків критики для людей. Натомість спробуємо пояснимо тобі через квінтесенцію гуру технологій Стіва Джобса, який найкращий спосіб впоратися критикою. Як потрібно реагувати, коли хтось ображає тебе?

Як впоратися з критикою

У 1997 році Стів Джобс щойно повернувся в Apple після того, як компанія, яку він створив, вигнала його. Джобс відповідав на запитання експертів з розробки на Всесвітній конференції розробників Apple, коли хтось з аудиторії накинувся на нього з критикою.

Перше, що робить Джобс, мабуть, найважче. Він витримує паузу, видихає і тихо сидить. Тільки подумай, який зухвалець. Глядачам здалося цілою вічністю (і насправді тривало лише 10 секунд), поки Джобс зробив ковток води та обміркував критику та запитання.

"Ви знаєте, – почалася його відповідь. – Іноді можна порадувати когось, але...". Ще одна пауза, цього разу близько восьми секунд. Цікаво поміркувати про цінність паузи, техніки, яка включає кілька хвилин (а іноді й більше), щоб зупинитися й подумати, перш ніж ухвалити рішення. Пауза дуже цінна, оскільки вона дозволяє тобі контролювати свої емоції та все добре обдумати, перш ніж сказати або зробити те, про що ти можеш пошкодувати.



Витримай паузу, перш ніж щось сказати / Фото Drazen Zigic

Продовжуємо. Початкова пауза Джобса дає йому час зібратися та обдумати відповідь. "Одна з найскладніших речей, коли ви намагаєтеся внести зміни, полягає в тому, що такі люди, як цей джентльмен, мають рацію!... У деяких сферах", – пояснив Джобс. Май на увазі, Стів Джобс погодився зі своїм обвинувачем.

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Стань на бік того, хто тебе критикує

Психологи та інші вчені стверджують, що найкращий спосіб змінити думку людини – це не критикувати її позицію, а скоріше знайти спільну мову. Джобс зробив це ідеально, визнавши, що ця людина мала рацію.

А потім висловився на свій захист: "Знайомство з кожною функцією кожного застосунку – це не робота генерального директора. Складніше: як це вписати в ширше, узгоджене бачення, яке дозволить вам заробити вісім мільярдів доларів? І одна з речей, яку я завжди вважав, це те, що ви повинні почати з клієнтського досвіду і тобі братися за технологію. Ви не можете почати з технології і спробувати зрозуміти, де ви збираєтеся спробувати її продати".

За допомогою цього аргументу Джобс описав свою роль в Apple, яка полягала не в тому, щоб знати тонкощі кожної частини програмного забезпечення, а радше мати загальну картину та тримати всіх на шляху. Джобс не лише пояснив своє бачення, він використав власні знання, щоб допомогти підтвердити свою довіру.



Не дозволяй емоціям брати гору / Фото rawpixel

Відразу після цього генеральний директор Apple схилився спиною до своєї команди та похвалив їхню роботу перед публікою. "В Apple зараз дуже багато людей працюють", – вигукнув Джобс. Це надихає команду (та інших) також підтримувати це.

Джобс завершив свою промову мотиваційною ниткою: "До речі, на цьому шляху будуть зроблені деякі помилки. І це добре, тому що на цьому шляху ухвалюються рішення. І ми знайдемо помилки, і ми їх виправимо. Деякі люди про це не дізнаються".

Правильно реагувати на критику – справжнє мистецтво. І ти можеш сміливо взяти на озброєння трюк Стіва Джобса. Якщо хочеш відповісти – зроби паузу, добряче обдумай те, що плануєш сказати. Це однозначно позитивно вплине на результат.