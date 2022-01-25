Як правильно виконувати підйом гантелей на біцепс: поради від тренера

Здавалося б, немає нічого складного у тому, щоб підіймати гантелі. Просто береш і робиш. Але ми не втомлюємося нагадувати про те, що результати принесе лише правильна та якісна техніка.

На щастя, є фітнес-тренери, які залюбки діляться порадами з тими, хто хоче зайнятися власним тілом. На ютуб-каналі "Запитай тренера!" з'явилося відео, в якому показані основні помилки під час виконання підйому гантелей на біцепс. Їх припускатися ні в якому разі не варто.

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Особливо актуальними ці поради будуть для тих, хто тренується в домашніх умовах. Адже усі ми знаємо, що гантеля – чи не найулюбленіших інвентар багатьох чоловіків. Але мало хто задумується над тим, що саме якість та техніка підйомів гантелей впливають на те, наскільки швидким буде твій прогрес.

Як правильно виконувати підйом гантелей на біцепс

Ми рекомендуємо спочатку стати перед дзеркалом і глянути, як ти виконуєш підйоми гантелей. Це дозволить тобі зрозуміти, чи робиш ти все правильно. Отже, коротко пройдімося по помилках, на яких наголосив тренер у своєму відео.

Основні помилки:

Розгойдування корпусу під час руху

Виведення ліктів уперед

Повне розгинання у нижній точці амплітуди

Відсутність фіксації у верхній точці амплітуди

На щастя, усе можна виправити, зробивши підйом гантелей на біцепс результативним. Для цього потрібно просто правильно його виконувати. Наприклад, так...

Дивися на відео, як правильно виконувати підйом гантелей на біцепс:

Правильна техніка виконання:

Корпус і лікті зафіксовані

Лікті виконують тільки 2 функції: згинання і розгинання

У нижній точці не допускаємо повного розгинання

Повільне опускання в негативній фазі

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Як бачиш, нічого складного у правильному підйомі гантелей на біцепс немає. Виконуй кожне повторення усвідомлено та не втомлюйся працювати над своїм тілом. Результати не змусять на себе довго чекати, гарантуємо.

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