Зробить вечір ще яскравішим: рецепт цікавого коктейлю Round 1

15 вересня 2023, 20:13
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Ми продовжуємо знайомити своїх читачів з барною культурою. Цього разу пропонуємо спробувати приготувати алкогольний коктейль Round 1. Він стане відмінним компаньйоном для вечері.

Покроковим рецептом коктейлю Round 1 ділиться Men 24 спільно з Nemiroff. Завдяки йому кожен має можливість спробувати себе у ролі БарMENа!

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Це цікаво! За цим посиланням – варіант фудпейрингу. Варто спробувати карпаччо з яловичини, якому до пари можна подати коктейль Round 1.

Як приготувати коктейль

Для цього знадобиться усього кілька інгредієнтів. Основним алкоголем у цьому коктейлі стала преміальна горілка Nemiroff De Luxe. Доповнює напій лікер Bitter, червоний вермут, а також вишневий лікер.

Інгредієнти:

  • Nemiroff De Luxe – 50 мілілітрів;
  • Bitter Лікер – 20 мілілітрів;
  • Червоний вермут – 20 мілілітрів;
  • Вишневий лікер – 15 мілілітрів.

Як приготувати коктейль Round 1: дивися відео

Приготування коктейлю:

  • Наповнити келих для змішування льодом.
  • Додати 50 мілілітрів Nemiroff De Luxe для тонкого та вишуканого смаку.
  • А також 20 мілілітрів Bitter лікеру для глибини та гіркого шарму, 20 мілілітрів червоного вермуту для вишуканості та аромату.
  • Завершити варто 15 мілілітрами вишневого лікеру для ніжного солодкого післясмаку.
  • Добре перемішати та перелити за допомогою стрейнера в келих з глибою льоду.
  • Нехай смакує!

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Цей алкогольний коктейль однозначно може стати відмінним компаньйоном для яскравого та цікавого вечора. А легкість приготування дозволяє кожному спробувати себе у ролі БарMENа.

Автор: Назарій Лазур