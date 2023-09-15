Пошаговым рецептом коктейля Round 1 Men 24 совместно с Nemiroff. Благодаря ему каждый может попробовать себя в роли БарMENа!
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Как приготовить коктейль.
Для этого понадобится всего несколько ингредиентов. Основным алкоголем в этом коктейле стала премиальная водка Nemiroff De Luxe. Дополняет напиток ликер Bitter, красный вермут, а также вишневый ликер.
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 50 миллилитров;
- Bitter Ликер – 20 миллилитров;
- Красный вермут – 20 миллилитров;
- Вишневый ликер – 15 миллилитров.
Как приготовить коктейль Round 1: смотри видео
Приготовление коктейля:
- Наполнить бокал для смешивания льдом.
- Добавить 50 миллилитров Nemiroff De Luxe для тонкого и изысканного вкуса.
- А также 20 миллилитров Bitter ликера для глубины и горького шарма, 20 миллилитров красного вермута для изысканности и аромата.
- Завершить стоит 15 миллилитрами вишневого ликера для нежного сладкого послевкусия.
- Хорошо перемешать и перелить с помощью стрейнера в бокал с глыбой льда.
- Пусть вкушает!
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Этот алкогольный коктейль однозначно может стать отличным компаньоном для яркого и интересного вечера. А легкость приготовления позволяет каждому попробовать себя в роли БарMENа.