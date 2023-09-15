Пошаговым рецептом коктейля Round 1 Men 24 совместно с Nemiroff. Благодаря ему каждый может попробовать себя в роли БарMENа!

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Это любопытно! По этой ссылке – вариант фудпейринга. Стоит попробовать карпаччо из говядины, которому в пару можно подать коктейль Round 1.

Как приготовить коктейль.

Для этого понадобится всего несколько ингредиентов. Основным алкоголем в этом коктейле стала премиальная водка Nemiroff De Luxe. Дополняет напиток ликер Bitter, красный вермут, а также вишневый ликер.

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 50 миллилитров;

Bitter Ликер – 20 миллилитров;

Красный вермут – 20 миллилитров;

Вишневый ликер – 15 миллилитров.

Как приготовить коктейль Round 1: смотри видео

Приготовление коктейля:

Наполнить бокал для смешивания льдом.

Добавить 50 миллилитров Nemiroff De Luxe для тонкого и изысканного вкуса.

А также 20 миллилитров Bitter ликера для глубины и горького шарма, 20 миллилитров красного вермута для изысканности и аромата.

Завершить стоит 15 миллилитрами вишневого ликера для нежного сладкого послевкусия.

Хорошо перемешать и перелить с помощью стрейнера в бокал с глыбой льда.

Пусть вкушает!

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Этот алкогольный коктейль однозначно может стать отличным компаньоном для яркого и интересного вечера. А легкость приготовления позволяет каждому попробовать себя в роли БарMENа.