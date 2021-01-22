Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Спробуй долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт карпаччо з яловичини та коктейлю Round 1!

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати карпаччо з яловичини, а також пропонуємо доповнити страву легким коктейлем Round 1 від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Що таке карпаччо з яловичини? Це надзвичайно простий рецепт ресторанної страви, який кожен може відтворити на своїй кухні. Для цього потрібно нарізати тонкими слайсами яловичину, приправити її оливковою олією та спеціями. Сама ж страва родом з Італії. А назвали її на честь художника Вітторе Карпаччо. Його картинами настільки захопився ресторатор Джузеппе Чіпріані, що вирішив створити страву для однієї графині, котрій лікарі заборонили ласувати "готовим" м'ясом.



Карпаччо з яловичини – страва, яка з'явилася завдяки художнику Вітторе Карпаччо / Фото ireallylikefood

Карпаччо з яловичини

Інгредієнти:

Вирізка Праймбіф – 200 грамів

Оливкова олія

Морська сіль

Чорний перець

Рукола або крес-салат

Пармезан

Яєчний жовток – 2 штуки

Діжонська гірчиця – 2 – 3 чайні ложки

Лимонний сік – 2 столові ложки

Каперси – 2 столові ложки для прикраси

Підготовка:

Секрет ідеальної тонкої нарізки яловичини для карпаччо полягає у заморозці м'яса. Тож ресторатори рекомендують загорнути вирізку у харчову плівку та покласти її до морозильної камери на годину.

Якщо ти нарізатимеш слайси вручну, то кожен з них варто замотати в плівку та розкатати качалкою. Це дозволить зробити кожен шматочок надзвичайно тонким, щоб він буквально танув у роті. Вирізка Праймбіф безпечна для тебе, тож переживати через те, що їси сире м'ясо не варто.

Приготування карпаччо з яловичини:

Наріж яловичину надзвичайно тонкими слайсами та розклади її в 1 шар на великій плоскій тарілці; Збризни оливковою олією, приправ сіллю та перцем; Накрий плівкою та постав до холодильника, поки готується соус; Для соусу необхідно промити каперси у проточній воді від зайвої солі; Помісти до блендера яєчні жовтки, трохи солі, гірчицю та лимонний сік, а потім додай достатню кількість оливкової олії, щоб зробити легку емульсію (знадобиться 75 – 100 мілілітрів олії); У центр карпаччо з яловичини виклади жменю руколи або крес-салату, полий соусом і розклади каперси; Подавай до столу відразу ж!

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До цієї страви рекомендуємо подавати авторський коктейль Round 1 від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Приготування коктейлю Round 1



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Round 1 / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів

Campari – 20 мілілітрів

Martini Rosso – 15 мілілітрів

Heering Cherry liquer – 20 мілілітрів

Angostura – 20 крапель

Приготування коктейлю Round 1:

Додай усі інгредієнти у стакан для змішування; Заповни його повністю льодом і розмішай усе барною ложкою; Перелий через стейнер в охолоджену склянку.

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Насолоджуйся Round 1 та карпаччо з яловичини у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір!