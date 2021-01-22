Карпаччо з яловичини та коктейль Round 1: варіанти фудпейрингу
Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Спробуй долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт карпаччо з яловичини та коктейлю Round 1!
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати карпаччо з яловичини, а також пропонуємо доповнити страву легким коктейлем Round 1 від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Що таке карпаччо з яловичини? Це надзвичайно простий рецепт ресторанної страви, який кожен може відтворити на своїй кухні. Для цього потрібно нарізати тонкими слайсами яловичину, приправити її оливковою олією та спеціями. Сама ж страва родом з Італії. А назвали її на честь художника Вітторе Карпаччо. Його картинами настільки захопився ресторатор Джузеппе Чіпріані, що вирішив створити страву для однієї графині, котрій лікарі заборонили ласувати "готовим" м'ясом.
Карпаччо з яловичини – страва, яка з'явилася завдяки художнику Вітторе Карпаччо / Фото ireallylikefood
Карпаччо з яловичини
Інгредієнти:
- Вирізка Праймбіф – 200 грамів
- Оливкова олія
- Морська сіль
- Чорний перець
- Рукола або крес-салат
- Пармезан
- Яєчний жовток – 2 штуки
- Діжонська гірчиця – 2 – 3 чайні ложки
- Лимонний сік – 2 столові ложки
- Каперси – 2 столові ложки для прикраси
Підготовка:
Секрет ідеальної тонкої нарізки яловичини для карпаччо полягає у заморозці м'яса. Тож ресторатори рекомендують загорнути вирізку у харчову плівку та покласти її до морозильної камери на годину.
Якщо ти нарізатимеш слайси вручну, то кожен з них варто замотати в плівку та розкатати качалкою. Це дозволить зробити кожен шматочок надзвичайно тонким, щоб він буквально танув у роті. Вирізка Праймбіф безпечна для тебе, тож переживати через те, що їси сире м'ясо не варто.
Приготування карпаччо з яловичини:
- Наріж яловичину надзвичайно тонкими слайсами та розклади її в 1 шар на великій плоскій тарілці;
- Збризни оливковою олією, приправ сіллю та перцем;
- Накрий плівкою та постав до холодильника, поки готується соус;
- Для соусу необхідно промити каперси у проточній воді від зайвої солі;
- Помісти до блендера яєчні жовтки, трохи солі, гірчицю та лимонний сік, а потім додай достатню кількість оливкової олії, щоб зробити легку емульсію (знадобиться 75 – 100 мілілітрів олії);
- У центр карпаччо з яловичини виклади жменю руколи або крес-салату, полий соусом і розклади каперси;
- Подавай до столу відразу ж!
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До цієї страви рекомендуємо подавати авторський коктейль Round 1 від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Приготування коктейлю Round 1
Рецепт приготування алкогольного коктейлю Round 1 / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe – 40 мілілітрів
- Campari – 20 мілілітрів
- Martini Rosso – 15 мілілітрів
- Heering Cherry liquer – 20 мілілітрів
- Angostura – 20 крапель
Приготування коктейлю Round 1:
- Додай усі інгредієнти у стакан для змішування;
- Заповни його повністю льодом і розмішай усе барною ложкою;
- Перелий через стейнер в охолоджену склянку.
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Насолоджуйся Round 1 та карпаччо з яловичини у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір!
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