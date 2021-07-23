Як приготувати алкогольний коктейль Bergamot Vodkatini: спробуй себе в ролі барMENa

Ти не повіриш, але вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Bergamot Vodkatini.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Bergamot Vodkatini – алкогольний коктейль, приготовлений на основі преміальної горілки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel.

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До твоєї уваги рецепт приготування простого алкогольного коктейлю Bergamot Vodkatini. У ньому поєднуються насиченість преміальної горілки Nemiroff De Luxe Rested in Barrel, витриманої у дубових бочках, солодкавість білого Портвейну, а також нотки бергамоту та лимона. Усе для того, щоб ти міг насолодитися ним і відпочити від метушні.

Рецептом Bergamot Vodkatini з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Рецепт приготування коктейлю Bergamot Vodkatini

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe Rested in Barrel – 50 мілілітрів

– 50 мілілітрів Dry White Porto – 20 мілілітрів

– 20 мілілітрів Лікер з бергамоту – 5 мілілітрів

– 5 мілілітрів Бітер з лимона – кілька крапель



Bergamot Vodkatini готується на основі Nemiroff De Luxe Rested in Barrel / Фото Nemiroff

Приготування коктейлю:

Налий у барменський бокал з льодом горілку Nemiroff De Luxe Rested in Barrel та решту інгредієнтів. Усе добре перемішай і перелий в охолоджений коктейльний бокал. Прикрась коктейль цедрою грейпфрута або лимона. Насолоджуйся!

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Приготуй коктейль Bergamot Vodkatini, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!