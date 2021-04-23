Брускета з ростбіфом і мікрогріном та коктейль Truffle-tini: варіанти фудпейрингу

Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт брускети з ростбіфом, а також алкогольного коктейлю Truffle-tini.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки De Luxe від Nemiroff.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати брускету з ростбіфом і мікрогріном, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Truffle-tini від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

– шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.

Шеф-кухар наголошує на тому, що трюфель вважається справжнім діамантом кухні. Яловичина з рум'яною скоринкою, а також кілька крапель трюфельної олії у коктейлі дарують нам справжній смаковий вибух. А мікрогрін допомагає балансувати насиченість смаку.



Брускета з ростбіфом – ідеальна страва для хорошого вечора / Фото Nemiroff

Брускета з ростбіфом і мікрогріном

Інгредієнти на 4 порції:

Смореброд (гречаний хліб) або чіабата – 800 грамів

Каперси – 50 грамів

Крем-сир Philadelphia – 160 грамів

Вершки – 40 грамів

Вирізка яловича – 600 грамів

Зелена цибуля – 100 грамів

Морква – 100 грамів

Соняшникова олія – 50 грамів

Сіль та перець – на смак

Приготування брускети з ростбіфом:

М'ясо: нарізаємо овочі, обсмажуємо м'ясо на великому вогні до появи скоринки кілька хвилин. Усе поєднуємо, солимо та перчимо на смак. Тушкуємо до повної готовності.



Брускету подавай з коктейлем Truffle-tini на основі Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff

Збираємо страву

Смореброд обсмажуємо на соняшниковій олії до рум'яної скоринки;

Викладаємо на попередньо обсмажений хліб крем-сир, збитий з вершками. Поверху викладаємо тонкі скибки м'яса.

Декоруємо брускету каперсами, а також свіжою зеленню.

Подавати брускету з ростбіфом ми рекомендуємо з алкогольним коктейлем Truffle-tini. Як пояснює бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька, ростбіф і "брудний" мартіні ідеально підходять один до одного. Текстурність горілки, витриманої у дубовій діжці, підкріплена солодкавим французьким білим вермутом, і родзинка – дві краплі трюфельної олії, створять чудову пару цій страві.

Приготування алкогольного коктейлю Truffle-tini

Інгредієнти:

Nemiroff Rested In Barrel – 60 мілілітрів

Dolin Bianco – 20 мілілітрів

Трюфельна олія – 2 краплі

Приготування коктейлю Truffle-Tini:

Залий горілку Nemiroff Rested In Barrel та вермут у шейкер, ретельно збий з льодом.

Перелий отриманий напій через стейнер в охолоджений келих.

Додай зверху 2 краплі трюфельної олії.



Насолоджуйся коктейлем Truffle-tini у поєднанні з брускетою з ростбіфом / Фото Nemiroff

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Насолоджуйся Truffle-tini та брускетою з ростбіфом у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.