Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт брускетты с ростбифом, а также алкогольного коктейля Truffle-tini.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки De Luxe от Nemiroff.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить брускетты с ростбифом и микрогрином, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторт коктейлем Truffle-tini от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

Аик Вейшторт – шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар отмечает, что трюфель считается настоящим бриллиантом кухни. Говядина с румяной корочкой, а также несколько капель трюфельного масла в коктейле дарят нам настоящий вкусовой взрыв. А микрогрин помогает балансировать насыщенность вкуса.



Брускетта с ростбифом – идеальное блюдо для хорошего вечера / Фото Nemiroff

Брускетта с ростбифом и микрозеленью

Ингредиенты на 4 порции:

Смореброд (гречишный хлеб) или чиабатта – 800 граммов

Каперсы – 50 граммов

Крем-сыр Philadelphia – 160 граммов

Сливки – 40 граммов

Вырезка говяжья – 600 граммов

Зеленый лук – 100 граммов

Морковь – 100 граммов

Подсолнечное масло – 50 граммов

Соль и перец – по вкусу

Приготовление брускетты с ростбифом:

Мясо: нарезаем овощи, обжариваем мясо на большом огне до появления корочки несколько минут. Все соединяем, солим и перчим по вкусу. Тушим до полной готовности.



Брускетты подавай с коктейлем Truffle-tini на основе Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff

Собираем блюдо

Смореброд обжариваем на подсолнечном масле до румяной корочки;

Выкладываем на предварительно обжаренный хлеб крем-сыр, взбитый со сливками. Сверху выкладываем тонкие ломтики мяса.

Декорируем брускетты каперсами, а также свежей зеленью.

Подавать брускетты с ростбифом мы рекомендуем с алкогольным коктейлем Truffle-tini. Как объясняет бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая, ростбиф и "грязный" мартини идеально подходят друг к другу. Текстурность водки, выдержанной в дубовой бочке, подкрепленная слащавым французским белым вермутом, и изюминка – две капли трюфельной масла, создадут прекрасную пару этому блюду.

Приготовление алкогольного коктейля Truffle-tini

Ингредиенты:

Nemiroff Rested In Barrel – 60 миллилитров

Dolin Bianco – 20 миллилитров

Трюфельное масло – 2 капли

Приготовление коктейля Truffle-Tini:

Налей водку Nemiroff Rested In Barrel и вермут в шейкер, тщательно взбей со льдом.

Перелей полученный напиток через стейнер в охлажденный бокал.

Добавь сверху 2 капли трюфельного масла.



Наслаждайся коктейлем Truffle-tini в сочетании с брускеттой с ростбифом / Фото Nemiroff

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