Брускетта с ростбифом и микрогрином и коктейль Truffle-tini: варианты фудпейринга
Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт брускетты с ростбифом, а также алкогольного коктейля Truffle-tini.
Источник:24 канал
Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки De Luxe от Nemiroff.
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На этот раз мы расскажем, как приготовить брускетты с ростбифом и микрогрином, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторт коктейлем Truffle-tini от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.
Шеф-повар отмечает, что трюфель считается настоящим бриллиантом кухни. Говядина с румяной корочкой, а также несколько капель трюфельного масла в коктейле дарят нам настоящий вкусовой взрыв. А микрогрин помогает балансировать насыщенность вкуса.
Брускетта с ростбифом – идеальное блюдо для хорошего вечера / Фото Nemiroff
Брускетта с ростбифом и микрозеленью
Ингредиенты на 4 порции:
- Смореброд (гречишный хлеб) или чиабатта – 800 граммов
- Каперсы – 50 граммов
- Крем-сыр Philadelphia – 160 граммов
- Сливки – 40 граммов
- Вырезка говяжья – 600 граммов
- Зеленый лук – 100 граммов
- Морковь – 100 граммов
- Подсолнечное масло – 50 граммов
- Соль и перец – по вкусу
Приготовление брускетты с ростбифом:
Мясо: нарезаем овощи, обжариваем мясо на большом огне до появления корочки несколько минут. Все соединяем, солим и перчим по вкусу. Тушим до полной готовности.
Брускетты подавай с коктейлем Truffle-tini на основе Nemiroff Rested In Barrel / Фото Nemiroff
Собираем блюдо
- Смореброд обжариваем на подсолнечном масле до румяной корочки;
- Выкладываем на предварительно обжаренный хлеб крем-сыр, взбитый со сливками. Сверху выкладываем тонкие ломтики мяса.
- Декорируем брускетты каперсами, а также свежей зеленью.
Подавать брускетты с ростбифом мы рекомендуем с алкогольным коктейлем Truffle-tini. Как объясняет бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая, ростбиф и "грязный" мартини идеально подходят друг к другу. Текстурность водки, выдержанной в дубовой бочке, подкрепленная слащавым французским белым вермутом, и изюминка – две капли трюфельной масла, создадут прекрасную пару этому блюду.
Приготовление алкогольного коктейля Truffle-tini
Ингредиенты:
- Nemiroff Rested In Barrel – 60 миллилитров
- Dolin Bianco – 20 миллилитров
- Трюфельное масло – 2 капли
Приготовление коктейля Truffle-Tini:
- Налей водку Nemiroff Rested In Barrel и вермут в шейкер, тщательно взбей со льдом.
- Перелей полученный напиток через стейнер в охлажденный бокал.
- Добавь сверху 2 капли трюфельного масла.
Наслаждайся коктейлем Truffle-tini в сочетании с брускеттой с ростбифом / Фото Nemiroff
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Наслаждайся Truffle-tini и брускеттой с ростбифом в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.
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