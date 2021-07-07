Печиво розміру XL – правильний вибір для тих, хто не дуже товаришує з духовкою. Озбройся пательнею та гайда разом з нами готувати шоколадне печиво, рецептом якого поділилася Сабріна Фауд-Ролі у своїй кулінарній книзі.

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Шоколадне печиво на сковороді

  • Розмір пательні: 25 сантиметрів
  • Порції: на 6 осіб
  • Приготування: 30 хвилин

Інгредієнти:

  • 150 грамів борошна
  • 50 грамів цукру
  • 25 грамів ванільного цукру
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • 1 яйце
  • 100 грамів вершкового масла
  • 10 грамів какао-порошку
  • 50 грамів подрібненого шоколаду


Шоколадне печиво на пательні дуже легко готувати / Фото Akiko Ida

Приготування печива на пательні:

  1. Змішай борошно, розпушувач, какао та цукор.
  2. На сковороді розтопи масло на дуже слабкому вогні. Потім, вимкнувши вогонь, додай яйце та добре змішай.
  3. На дуже слабкому вогні додай у суміш сухі інгредієнти, перемішай до отримання однорідної текстури.
  4. Смаж 10 хвилин. Потім розсип на тісто шматочки шоколаду. Накрий кришкою та смаж ще 5 хвилин.
  5. Дай печиву охолонути протягом 15 хвилин, і лише після цього можеш викладати його.
  6. Смачного!

Приготуй круте печиво на сковороді. Здивуй не лише себе, а й своїх друзів. Гарантуємо, що це буде твій улюблений десерт.

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