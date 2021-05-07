Як приготувати ідеальний соковитий стейк: поради від Джеймі Олівера

Якщо хочеш вразити друзів – приготуй смачний і соковитий стейк. А допоможуть тобі у цьому поради від крутого шеф-кухаря Джеймі Олівера. Він точно знається на тому, як не зіпсувати шматок м'яса, перетворивши його на справжній витвір мистецтва!

Найкраще, що ти можеш приготувати собі на вихідних, – смачний і соковитий стейк. А найкраще, що ми можемо зробити для тебе, – поділитися кількома порадами від профі, які допоможуть втілити у життя заплановане. Лови кілька хитрощів від Джеймі Олівера, як приготувати крутий стейк.

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Почни з вибору м'яса

Знаменитий шеф-кухар і ресторатор рекомендує купувати м'ясо у м'ясника, а не в супермаркеті. А найкращим, на його думку, є стейк Рибай. Олівер пропонує придбати шматок товщиною 4 сантиметри. А тепер переходимо до найцікавішого – приготування.

1. Візуалізуй жир

Витягни стейк з холодильника щонайменше за годину до приготування. Попри те, що тобі, можливо, сказали змащувати сирий стейк олією або маслом, – робити цього НЕ ПОТРІБНО. Шматок м'яса повинен виділити власний жир.

Якщо можеш відрізати від шматочка м'яса жир, то зроби це. Кинь його на сковороду та розігрій її. І лише після цього клади на неї стейк.

"Ти побачиш, як жир почне танути, наче свічка", – зауважує Олівер.

Він рекомендує трохи зачекати, поки м'ясо не стане карамельного кольору, і лише після цього можна перевертати стейк.



Джеймі Олівер пропонує смажити стейк на жиру, яке виділяє м'ясо

2. Підготуй перець

Олівер пропонує щохвилини перевертати стейк. Якщо цього не робити, то є всі шанси, що стейк після приготування буде сухим. Між переворотами візьми кілька горошин духм'яного перцю та роздуши їх товкачем у ступці. Після цього потрібно перець просіяти.

"У перцю є різниця у смаку зовні та всередині. Просіювання означає, що ти можеш відсортувати зовнішнє сухе лушпиння й отримати просто перець. Відклади цей просіяний перець на потім", – зауважує шеф-кухар.



Свіжий і запашний перець подарує стейку неповторний аромат

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3. Покращення смаку

"Якщо ти хочеш ввести якісь аромати, то, ймовірно, один з них, – розмарин", – додає Джеймі Олівер.

Візьми кілька гілочок розмарину та використовуй їх як кисть, промокаючи їх у жир на сковороді, а потім витираючи ними м'ясо.

Ще одне чудове доповнення до м'яса – часник. Олівер любить розрізати цілу цибулину, натерти нею все м'ясо, а потім кинути часник на сковороду, щоб приготувати стейк.

Через 10 хвилин смажіння стейк такої товщини повинен бути, грубо кажучи, середнього просмажування (Medium).



До стейка можна додати кілька гілочок розмарину або часник

4. Використовуй ніж

Зніми стейк з вогню, виклади його у порцеляновий посуд, поклавши зверху розмарин. Дай постояти не менш як 5 хвилин, перш ніж перекласти на товсту дерев'яну дошку для подачі.

Оглянь стейк: він складається з 3 окремих м'язів. У кожного своя текстура, тому подавати їх потрібно по-різному. Головне вічко (b) слід нарізати скибочками завтовшки 1 сантиметр, вершечок (с) – грубими шматками, а низ (a) – нарізати тонкими скибочками, ніби ти готуєш сашимі. Також Олівер рекомендує прибрати усі великі шматки жиру.



Перед подачею стейк потрібно нарізати на порції

5. Приправляй і подавай

З висоти посип стейк грубою сіллю, а потім зроби те ж саме з просіяним перцем.

"Усі думають, що це нісенітниця, але робити це з висоти – означає розігнати аромат", – наголошує шеф-кухар.

Потім можеш скропити стейк оливковою олією першого віджиму. Подавай його на дерев'яній дошці з овочами-гриль або смаженою картоплею.



Останній пункт – приправити стейк сіллю та перцем, а потім уже подавати

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Скористайся порадами Джеймі Олівера, щоб приготувати смачний і соковитий стейк. Потіш ним не лише себе, а й своїх друзів. А зараз це зробити надзвичайно просто, враховуючи затяжні вихідні попереду!