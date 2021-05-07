Як приготувати ідеальний соковитий стейк: поради від Джеймі Олівера

Якщо хочеш вразити друзів – приготуй смачний і соковитий стейк. А допоможуть тобі у цьому поради від крутого шеф-кухаря Джеймі Олівера. Він точно знається на тому, як не зіпсувати шматок м'яса, перетворивши його на справжній витвір мистецтва!
Найкраще, що ти можеш приготувати собі на вихідних, – смачний і соковитий стейк. А найкраще, що ми можемо зробити для тебе, – поділитися кількома порадами від профі, які допоможуть втілити у життя заплановане. Лови кілька хитрощів від Джеймі Олівера, як приготувати крутий стейк.
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Почни з вибору м'яса
Знаменитий шеф-кухар і ресторатор рекомендує купувати м'ясо у м'ясника, а не в супермаркеті. А найкращим, на його думку, є стейк Рибай. Олівер пропонує придбати шматок товщиною 4 сантиметри. А тепер переходимо до найцікавішого – приготування.
1. Візуалізуй жир
Витягни стейк з холодильника щонайменше за годину до приготування. Попри те, що тобі, можливо, сказали змащувати сирий стейк олією або маслом, – робити цього НЕ ПОТРІБНО. Шматок м'яса повинен виділити власний жир.
Якщо можеш відрізати від шматочка м'яса жир, то зроби це. Кинь його на сковороду та розігрій її. І лише після цього клади на неї стейк.
"Ти побачиш, як жир почне танути, наче свічка", – зауважує Олівер.
Він рекомендує трохи зачекати, поки м'ясо не стане карамельного кольору, і лише після цього можна перевертати стейк.
Джеймі Олівер пропонує смажити стейк на жиру, яке виділяє м'ясо
2. Підготуй перець
Олівер пропонує щохвилини перевертати стейк. Якщо цього не робити, то є всі шанси, що стейк після приготування буде сухим. Між переворотами візьми кілька горошин духм'яного перцю та роздуши їх товкачем у ступці. Після цього потрібно перець просіяти.
"У перцю є різниця у смаку зовні та всередині. Просіювання означає, що ти можеш відсортувати зовнішнє сухе лушпиння й отримати просто перець. Відклади цей просіяний перець на потім", – зауважує шеф-кухар.
Свіжий і запашний перець подарує стейку неповторний аромат
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3. Покращення смаку
"Якщо ти хочеш ввести якісь аромати, то, ймовірно, один з них, – розмарин", – додає Джеймі Олівер.
Візьми кілька гілочок розмарину та використовуй їх як кисть, промокаючи їх у жир на сковороді, а потім витираючи ними м'ясо.
Ще одне чудове доповнення до м'яса – часник. Олівер любить розрізати цілу цибулину, натерти нею все м'ясо, а потім кинути часник на сковороду, щоб приготувати стейк.
- Через 10 хвилин смажіння стейк такої товщини повинен бути, грубо кажучи, середнього просмажування (Medium).
До стейка можна додати кілька гілочок розмарину або часник
4. Використовуй ніж
Зніми стейк з вогню, виклади його у порцеляновий посуд, поклавши зверху розмарин. Дай постояти не менш як 5 хвилин, перш ніж перекласти на товсту дерев'яну дошку для подачі.
Оглянь стейк: він складається з 3 окремих м'язів. У кожного своя текстура, тому подавати їх потрібно по-різному. Головне вічко (b) слід нарізати скибочками завтовшки 1 сантиметр, вершечок (с) – грубими шматками, а низ (a) – нарізати тонкими скибочками, ніби ти готуєш сашимі. Також Олівер рекомендує прибрати усі великі шматки жиру.
Перед подачею стейк потрібно нарізати на порції
5. Приправляй і подавай
З висоти посип стейк грубою сіллю, а потім зроби те ж саме з просіяним перцем.
"Усі думають, що це нісенітниця, але робити це з висоти – означає розігнати аромат", – наголошує шеф-кухар.
Потім можеш скропити стейк оливковою олією першого віджиму. Подавай його на дерев'яній дошці з овочами-гриль або смаженою картоплею.
Останній пункт – приправити стейк сіллю та перцем, а потім уже подавати
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Скористайся порадами Джеймі Олівера, щоб приготувати смачний і соковитий стейк. Потіш ним не лише себе, а й своїх друзів. А зараз це зробити надзвичайно просто, враховуючи затяжні вихідні попереду!