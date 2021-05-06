Готувати пасту значно простіше, ніж більшість думає. Головне – використовувати хороші продукти та правильно зварити самі макарони. Лови 4 круті рецепти макаронів, які потішать не лише твій шлунок, а й дозволять по-новому насолодитися звичними стравами.

Тобі сподобається Найкраще для пікніка: 3 прості та смачні закуски з лаваша – рецепти

Паста Болоньєзе

Це, мабуть, одна з найпопулярніших паст у світі. І це не дивно, адже у ній поєднуються смачні спагеті зі стиглими помідорами, фаршем та пармезаном. А саме готування надзвичайно просте. Щоб повторити цей кулінарний шедевр, дрібно наріж цибулю, моркву, селеру та 2 зубчики часнику. Чим меншими будуть шматочки, тим краще. Вони повинні буквально розваритися, утворивши овочеву пасту.

Розігрій на сковороді трохи оливкової олії й обсмаж цибулю до золотистої скоринки. Потім додай інші овочі. Поки вони тушкуються, звари спагеті. Вони мають бути аль-денте (трохи сируваті). Коли овочі утворять кашку, додай до них томати без шкірки (можна купити уже готові у банках). Якщо у холодильнику завалялися свіжі томати, то тобі потрібно зробити зверху кожного 4 надрізи, а також залити їх на кілька секунд окропом. Після цього шкірку буде дуже легко зняти.

До овочів додай фарш, склянку червоного вина, трохи цукру й орегано. Подавати пасту варто у формі гнізда, политого соусом. Зверху посип щедро пармезаном, а також прикрась листком базиліка. Смачного!



Паста Болоньєзе, мабуть, найпопулярніша у світі / Фото Takeaway

Фетуччіні з креветками у вершковому соусі

Поціновувачам ніжного соусу рекомендуємо спробувати фетуччіні з креветками. Останні можна замінити лососем, морепродуктами або куркою. Насамперед обсмаж цибулю та часник до золотистого кольору та додай до них креветки. Обсмажувати рибу та морепродукти потрібно зовсім трохи, щоб не випарувався весь сік. Додай вершки жирністю 23% – можна експериментувати, замінивши їх на кокосові. До соусу додай зварені макарони та перемішай. Смачного!



Для приготування цієї пасти можна використати інші морепродукти / Фото 1000.menu

Спагеті Аль помодоро

Вегетаріанцям рекомендуємо спробувати приготувати пасту Аль помодоро зі свіжими соковитими томатами. Для цього подрібни цибулю та часник у блендері, щоб вийшла однорідна маса. Налий на сковороду трохи оливкової олії та кинь до неї суміш цибулі з часником. Також кинь трохи перцю горошком. Поки маса тушкується на середньому вогні, приготуй пюре з томатів. Зніми шкірку з плодів, а також подрібни їх на блендері. Додай томатне пюре на сковороду та тушкуй ще 20 хвилин. У кінці наріж базилік і влий половину склянки води з-під спагеті.

Для подачі зі спагеті сформуй гніздо. Полий його соусом, а зверху можеш покласти кілька свіжих томатів чері та листків базиліку. Також можна присипати пасту тертим пармезаном. Смачного!



Спагеті Аль помодоро підійдуть для вегетаріанців / A-modo-mio

Пенне "Чотири сири"

Складно знайти людину, яка не любить сир. А тут ще й можливість поєднати відразу 4 сири в одній страві. Це ж ідеально. Для приготування цієї пасти потрібно вибрати свої улюблені сири (їх може бути не 4) та натерти на крупній терці. Можеш використовувати моцарелу, горгонзолу, пармезан, а також Емменталь.

Насамперед розігрій 30%-і вершки на слабкому вогні, не доводячи їх до кипіння. Коли вони трохи загуснуть, додай сири, крім пармезану, та помішуй до повного розплавлення. Додай паприку, мускатний горіх і трохи солі. Змішай соус з вареними пенне, а зверху посип пасту натертим пармезаном. Смачного!



Паста "Чотири сири" сподобається поціновувачам сиру / The Curry Hut

Спробуй також Як приготувати соковитий шашлик: 6 найкращих маринадів для чоловіків

Здивуй себе, приготувавши одну з цих паст. Результат тебе однозначно потішить. І ти більше ніколи не будеш просто варити макарони!