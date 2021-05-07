Лучшее, что ты можешь приготовить себе на выходных, – вкусный и сочный стейк. А лучшее, что мы можем сделать для тебя, – поделиться несколькими советами от профи, которые помогут воплотить в жизнь задуманное. Лови несколько хитростей от Джейми Оливера, как приготовить крутой стейк.

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Начни с выбора мяса

Знаменитый шеф-повар и ресторатор рекомендует покупать мясо в мясника, а не в супермаркете. А лучшим, по его мнению, является стейк Рибай. Оливер предлагает приобрести кусок толщиной 4 сантиметра. А теперь переходим к самому интересному – приготовлению.

1. Визуализируй жир

Вытащи стейк из холодильника минимум за час до приготовления. Несмотря на то, что тебе, возможно, сказали смазывать сырой стейк сливочным маслом или подсолнечным, – делать этого НЕ НУЖНО. Кусок мяса должен выделить собственный жир.

Если можешь отрезать от кусочка мяса жир, то сделай это. Брось его на сковороду и разогрей ее. И только после этого клади на нее стейк.

"Ты увидишь, как жир начнет таять, как свеча", – говорит Оливер.

Он рекомендует подождать, пока мясо не станет карамельного цвета, и только после этого можно переворачивать стейк.



Джейми Оливер предлагает жарить стейк на жиру, которое выделяет мясо

2. Подготовь перец

Оливер предлагает ежеминутно переворачивать стейк. Если этого не делать, то есть все шансы, что стейк после приготовления будет сухим. Между переворотами возьми несколько горошин душистого перца и раздави их пестиком в ступке. После этого нужно перец просеять.

"У перца есть разница во вкусе внешне и внутри. Просеивание означает, что ты можешь отсортировать внешнюю сухую шелуху и получить просто перец. Отложи этот просеянный перец на потом", – говорит шеф-повар.



Свежий и душистый перец подарит стейку неповторимый аромат

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3. Улучшение вкуса

"Если ты хочешь ввести какие-то ароматы, то, вероятно, один из них, – розмарин", – добавляет Джейми Оливер.

Возьми несколько веточек розмарина и используй их как кисть, промокая их в жир на сковороде, а затем вытирая ими мясо.

Еще одно прекрасное дополнение к мясу – чеснок. Оливер любит разрезать целую луковицу, натереть ею все мясо, а потом бросить чеснок на сковороду, чтобы приготовить стейк.

Через 10 минут жаренья стейк такой толщины должен быть, грубо говоря, среднего прожарки (Medium).



К стейку можно добавить несколько веточек розмарина или чеснок

4. Используй нож

Сними стейк с огня, выложи его в фарфоровую посуду, положив сверху розмарин. Дай постоять не менее 5 минут, прежде чем переложить на толстую деревянную доску для подачи.

Осмотри стейк: он состоит из 3 отдельных мышц. У каждого своя текстура, поэтому подавать их нужно по-разному. Главный глазок (b) следует нарезать ломтиками толщиной 1 сантиметр, верх (с) – грубыми кусками, а низ (a) – нарезать тонкими ломтиками, будто ты готовишь сашими. Также Оливер рекомендует убрать все большие куски жира.



Перед подачей стейк нужно нарезать на порции

5. Приправляй и подавай

С высоты посыпь стейк грубой солью, а затем сделай то же самое с просеянным перцем.

"Все думают, что это ерунда, но делать это с высоты – значит разогнать аромат", – отмечает шеф-повар.

Потом можешь сбрызнуть стейк оливковым маслом первого отжима. Подавай его на деревянной доске с овощами-гриль или жареным картофелем.



Последний пункт – приправить стейк солью и перцем, а затем уже подавать

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