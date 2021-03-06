Секс-тренерка назвала трюк, який дозволить протриматися якомога довше у ліжку

Тривалість сексу – одна з найпопулярніших тем в мережі. Кожен чоловік бодай раз у житті замислювався над тим, як ще продовжити надзвичайно приємний процес. Секс-тренерка поділилася трюком, який дозволить тобі протриматися якомога довше у ліжку.

Ясна річ, що немає чітко визначеного часового проміжку, який міг би свідчити про те, що секс хороший або ні. Але кожен з нас розуміє, що все ж краще довше, ніж навпаки. Тим паче коли мовиться насолоду не лише для себе, а й своєї партнерки.

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Згідно з опитуванням 2005 року, проведеним Товариством сексуальної терапії та досліджень, секс, який триває 1 або 2 хвилини вважається "дуже коротким", а от 10 – 30 – "занадто довгим". Тож сексопатологи вважають, що найкраще триматися на позначці від 7 до 13 хвилин. Тут варто розуміти, що цей час відводиться на сам процес проникнення. Прелюдія не враховується, тож можеш видихнути.

Інше дослідження, проведене у 2014 році, завершилося тривожним висновком: майже половина чоловіків залишається на 2-хвилинній позначці. Зазвичай це відбувається через передчасну еякуляцію.



Передчасна еякуляція часто є причиною того, що секс триває надто мало / Фото Unsplash

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Як протриматися довше у сексі?

Гарна новина полягає в тому, що це можна змінити. І для цього не обов'язково використовувати медикаменти. Достатньо буде займатися спортом, міняти сексуальні пози, обмежувати рухи або, за словами секс-тренерки Старіель Гоуп, ти можеш використати дуже простий трюк.

Гоуп поділилася на своєму тіктоку кількома порадами, пов'язаними з сексом і стосунками. Одна з них дозволяє протриматися якомога довше у ліжку.

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Тобі потрібно навчитися визначати свій рівень збудження за шкалою від 1 до 10. Сексологи зауважують, що більшість чоловіків не знають, наскільки сильно збуджені та, скільки ще потрібно докласти зусиль, щоб дійти до логічного кінця.

Наприклад, якщо ти розумієш, що твоє збудження на позначці 7 – 8, то тобі потрібно або поміняти секс-позу, або ж просто сповільнити темп. Натомість 3 – 4 означає, що ти можеш сміливо продовжувати отримувати задоволення від сексу без жодних втручань.



Тобі потрібно навчитися визначати свій рівень збудження, щоб керувати ним / Фото Unsplash

Як використовувати це на практиці?

Щойно ти відчуваєш, що твоє збудження доходить до піка, тобі потрібно трішки "охолонути", щоб повернутися у вихідне положення. Після цього можеш знову підійматися до позначки 8, а потім знову розслабитися. Цю вправу рекомендують виконувати без сексуальної партнерки. Доходь по позначки 8 хоча б 3 рази. Це дозволить тобі навчитися краще контролювати своє збудження, а також відтермінувати еякуляцію.

Візьми на озброєння цей метод. З його допомогою ти зможеш не лише краще зрозуміти своє тіло, а й отримати ще більше задоволення під час сексу. Ба більше: ти ще й матимеш можливість задовольнити свою партнерку у ліжку!

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