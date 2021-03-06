Передчасна еякуляція – одна з тих чоловічих проблем, про які не заведено говорити вголос. А, враховуючи той факт, що до лікарів представники сильної половини людства звертаються рідше, то й усувати цю проблему вони не поспішають. Тож винахідникам спало на думку створити відеогру, яка допоможе сором'язливим чоловікам, які потерпають від передчасної еякуляції.

За даними Італійської спільноти андрологів, передчасна еякуляція – проблема 4 мільйонів італійців у віці від 18 до 60 років. Це, до слова, 25 – 30% чоловічого населення країни.

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Тож відеогра Myhixel Play, створена іспанцями, може допомогти побороти цю не надто приємну проблему. Розповімо тобі, як вона працює далі.

Відеогра проти передчасної еякуляції

Ця відеогра працює у парі з мастурбатором, який, на перший погляд, нагадує вазу. Під'єднана до пристрою відеогра має просторову тематику. Перед користувачем 8 рівнів і 8 планет (перша називається Хронос). Щоб продовжити гру, користувач повинен дивитися навчальні ролики та, несподівано для себе, мастурбувати.

Myhixel Play – мастурбатор, який працює у парі з відеогрою:

Мета полягає у тому, щоб поступово навчитися зберігати контроль під час проникнення. Сама ж відеогра майже нічим не відрізняється від інших. Кожен її рівень складніший. А додаток записує твій прогрес після кожного тренування.

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Він також дозволяє тобі зв'язатися з командою експертів з сексуального здоров'я, які можуть відповісти на питання та допомогти усунути певні проблеми. Реєстрація в додатку здійснюється в умовах повної конфіденційності. Тож ніхто не дізнається, що її користувач мав проблеми з передчасною еякуляцією.

Кожен наступний рівень гри складніший, що дозволяє прокачати скіли:

Відеогру та пристрій ретельно вивчили, щоб довести їхню ефективність. Засновник і генеральний директор Myhixel Патрісія Лопес Трабахо багато років працювала у Fleshlight, дуже відомому американському бренді, присвяченому секс-іграшкам. І вона сказала, що лише 20% чоловіків, які страждають від передчасної еякуляції, звертаються за професійною допомогою.

Тож їхня мета – зробити так, щоб решта 80% використовували мастурбатор у парі з відеогрою. Це дозволить не лише усувати проблему, яка не дозволяє якісно займатися сексом, а й підвищити впевненість у собі.

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