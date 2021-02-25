Якщо ти не акробат або гімнаст, а слово гнучкість викликає у тебе паніку, – скористайся нашими порадами. Ми розповімо тобі про 5 секс-поз, які дозволять отримати максимум задоволення тим чоловікам, які не можуть назвати себе гнучкими.

Зовсім не обов'язково заплутувати свої тіла під час заняття сексом. Не виключено, що від природи ти кремезний і дужий, що не надто позитивно вплинуло на твою гнучкість. То що, сексом тепер не займатися? А от і ні. Лови 5 безпрограшних секс-поз, які може взяти на озброєння кожен не надто гнучкий чоловік.

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1. Місіонерська поза

Ця позиція завжди піддається критиці, тому що її вважають надто нудною. Насправді ж, це зовсім не так. Фактично, ця секс-поза дозволяє тобі досягнути максимальної близькості зі своєю партнеркою. Ви підтримуєте зоровий контакт, можете цілуватися та пестити один одного. Ба більше: у цій позиції ти контролюєш як глибину проникнення, так і швидкість коливань, що дозволить отримати ще більше задоволення.



Місіонерська поза не така вже й нудна, як ми звикли думати / Фото LUCY MACARONI

2. Ложки

Для цього положення вам обом потрібно лягти на бік. Ти примощуєшся позаду своєї партнерки. Також можна спробувати займатися сексом у цій позиції обличчям до обличчя. Для використання цієї позиції не потрібно видатної гнучкості, тож ти можеш отримувати й дарувати задоволення без страху, що почне крутити суглоби під час заняття сексом.

3. У кріслі

Тобі потрібно сісти на крісло. Нічого надзвичайно складного у цьому немає. Твоїй же коханій необхідно сісти тобі на коліна. Якщо крісло дозволяє, то можеш попросити її зробити це обличчям до тебе. У цій позиції процесом керує твоя кохана, тож тобі залишається лише кайфувати та пестити її тіло.



Секс у кріслі нагадує позицію вершниця / Фото Cosmopolitan

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4. Стоячи

Ця позиція також не вимагає особливої гнучкості. Твій максимум – зігнути ноги, щоб комфортно прилаштуватися до своєї партнерки. Щоб зробити секс у цій позиції легшим і приємнішим, можете спертися об стіл або стіну. Точка опори дозволить не переживати, що у пориві пристрасті ви можете впасти на підлогу.

5. Вершниця

Ще одна відмінна та безпрограшна секс-поза для не надто гнучких чоловіків. Тобі достатньо просто лягти на ліжко. Решту ж за тебе зробить твоя кохана. Заняття сексом у цій позиції нагадує варіант у кріслі. Просто, якщо хорошого та надійного крісла у тебе немає, завжди можна використати ліжко або підлогу. Насолоджуйтеся!



У позиції вершниця все залежить від твоєї партнерки / Фото YEJI KIM

Щоб отримати максимум задоволення зовсім не обов'язково вивчати геть усі пози Камасутри. Достатньо використовувати свої сильні сторони, а також не забувати насолоджуватися процесом сповна.

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