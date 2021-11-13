З 1930-х завдяки радіотелескопам вчені малювали карту галактик. І, зрештою, навіть сформували теорію Великого Вибуху. Не дивно, що й сьогодні тема телескопів суперактуальна. Розповідаємо про найбільші та найвідоміші.
Також цікаво Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті
Найбільші та найвідоміші космічні телескопи
Космічний телескоп Хаббл (Hubble Space Telescope)
Цей телескоп запрацював у 1990. Апарат кілька разів ремонтували, а проте, що цікаво, він досі працює.
- Його заслуга – точніше визначення віку Всесвіту, виявлення більшої кількості супутників біля Плутона, спостереження за галактиками у молодому Всесвіті, моніторинг космічної погоди на екзопланетах та багато іншого.
- Зараз Hubble однією з 4 "великих обсерваторій" NASA (разом із телескопом Спітцер, обсерваторією гамма-променів Комптон та рентгенівською обсерваторією Чандра).
Телескоп Хаббл / Фото hubblesite
Космічний телескоп Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope)
Це наступник Хаббла, але – його ще не запустили. Цю дату кілька разів переносили, утім, ймовірно, у грудня він таки запрацює.
- На відміну від Хаббла, Вебб розташований далеко від Землі, що добре, бо він побачить більше, але погано, бо ремонтні бригади до нього не доберуться.
- Основні теми дослідження Вебба – перше світло у Всесвіті, утворення перших галактик, формування зірок, і навіть пошук життя (особливо на екзопланетах).
Телескоп Вебба (таким він мав би бути в космосі, коли запрацює) / Фото ESA
Великий міліметровий/субміліметровий масив Атакама (ALMA)
Цей телескоп розташований у Чилі, він має 66 приймачів (тобто – унікальну чутливість).
- А його особливість – вивчення пилу у молодих планетних системах, зірках та галактиках, щоб бачити, як утворюються космічні об’єкти. Працює ALMA з 2013 року.
- З відомих результатів – найчіткіше зображення зірки Бетельгейзе та точні вимірювання маси чорної діри.
Великий масив Атакама – ALMA / Фото ESO
Дуже великий масив імені Карла Янського (Karl G. Jansky Very Large Array)
Це набір із 27 телескопів у пустелі Нью-Мексико, побудовані упродовж 1970-х.
- Відомі відкриття – лід на Меркурії, зазирання у пиловий центр Чумацького Шляху.
- Одне з основних завдань – спостереження за утворенням чорних дір.
Дуже великий масив Янського / Фото Wikimedia
Обсерваторія Кека (W.M. Keck Observatory)
Подвійні телескопи в Обсерваторії Кека на Гаваях є найбільшими оптичними та інфрачервоними телескопами. Працюють з 1993 – 1996 років.
- Деякі з їхніх головних відкриттів – виявлення першої екзопланети, яка транзитує повз батьківську зірку.
- А також і вивчення руху зірок у сусідній галактиці Андромеди.
Обсерваторія Кека на Гаваях / Фото Keck Observatory