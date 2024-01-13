Однак через деякий час це набридає, особливо коли ви живете разом. Саме тоді вам потрібно зібрати по хаті шкарпетки і відродити зв'язок, розпалити романтику і закохатися заново. Як це зробити? У нас є 5 цікавих порад, за допомогою яких ви зможете знову запалити іскру у ваших стосунках.

Варте уваги Коктейлі з собою та вибір преміальності: якою буде барна культура у 2024 році

1. Частіше фліртуйте

Один з найпростіших способів розпалити іскру – знову почати фліртувати. Спочатку це може здаватися незручним або вимушеним, але завжди згадуйте перші дні вашого роману, сповнені сміху та інтересу. Невеликі дотики, часті компліменти партнеру тощо можуть допомогти відчути себе важливим і бажаним після багатьох років спільного життя. Це також зробить твою партнерку більш зацікавленою у тобі.

2. Більше близькості

Близькість допомагає зблизити партнерів. Частіше влаштовуйте вечори побачень і спілкуйтеся між собою. Замість того, щоб дивитися нудні серіали на Netflix, влаштовуйте вечори побачень з фільмами та обіймайтеся один з одним. Знайдіть час, щоб пізнати один одного заново.

3. Їдьте у відпустку

Іноді наш напружений графік може справді негативно вплинути на наші стосунки. Тому парам варто вибрати кілька днів відпустки, які допоможуть повернути іскру між ними.



Іноді достатньо поїхати разом у відпустку / Фото marymarkevich

4. За потреби зверніться до консультанта з питань стосунків

Деякі пари знаходять терапію неймовірно корисною. Це чудовий спосіб обговорити проблеми з третьою стороною, яка має відповідну підготовку і готова провести вас через ваші проблеми у стосунках. Терапевтичні сесії дозволяють парам говорити, слухати і краще розуміти один одного.

5. Почитайте або подивіться щось захопливе разом

Спільне читання або перегляд чогось захопливого завжди зберігає стосунки цікавими. Наявність спільних інтересів чи хобі може допомогти вам обом краще зблизитися, що сприятиме пожвавленню ваших стосунків.

Читай також Справжні романтики: знаки Зодіаку, які підуть на все задля коханої людини

Скористайтеся цими порадами. Нехай вони допоможуть відродити запал між вами. І нехай ваші стосунки продовжують квітнути та розвиватися.