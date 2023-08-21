Річ у тім, що гроші важко заробити, легко витратити, а ще легше втратити, якщо про них не дбати та не поводитися належним чином. Є невеликі витрати, які можуть повністю зійти з колії, і завжди існує небезпека, що економічна криза, зростання інфляції чи надзвичайна ситуація залишить твій банківський рахунок у мінусі.

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Але тобі необов'язково бути експертом з економіки, щоб збільшувати гроші та захищати їх. Багато експертів поділилися порадами та хитрощами, які можуть допомогти будь-кому відповідальніше ставитися до своїх особистих фінансів, щоб гроші приносили більше прибутків і залишалися довше.

Фактично, Гарвардський університет багато говорив про це, і їхні економісти мають усілякі статті та есе, де є багато корисних порад, яким також легко слідувати.

1. Проаналізуй всі варіанти, перш ніж витрачати гроші

Не варто купувати, не подумавши, імпульсивно або не проаналізувавши та не порівнявши різні варіанти. Це правило говорить нам, що перш ніж робити витрати, ти повинен проаналізувати конкуренцію, шукати інші варіанти для того, що ти хочеш бути впевненим, що у тебе є найкращий варіант і за найкращою ціною.

Це не означає, що ти повинен купувати найдешевше, але тобі також не потрібно вибирати найдорожче. Ти повинен розуміти, що ціна не завжди визначає якість, тому перед тим, як витрачати гроші, доцільно спуститися на гальма й провести певні дослідження, особливо якщо це великі витрати.



Порівняй пропозиції на ринку / Фото yanalya

2. Думай про своє майбутнє

Експерти кажуть, що багато людей не зберігають і не піклуються про свої гроші, тому що вважають, що краще використати їх зараз, ніж відкладати на майбутнє. Адже вони відчувають себе відірваними від того, ким вони стануть через кілька років.

Ти повинен мати на увазі майбутнє, перш ніж приймати будь-яке рішення, особливо коли це стосується грошей. Для цього є хитрість, вона полягає в тому, щоб дати своєму майбутньому "Я" ім'я, щоб ти міг думати про цю людину чіткіше та в більш особистий спосіб. Це полегшує твою турботу про свої витрати.

А ще ти повинен уникати непотрібних витрат, наприклад, щодня купувати каву, а не готувати її вдома.

3. Скористайся знижками

Не краще купувати речі за повну ціну, це не робить тебе могутнішим чи успішнішим. Хороший спосіб захистити свої гроші та трохи заощадити – скористатися сезонами знижок, де ти можеш знайти ті самі речі за кращою ціною.

Але ти завжди повинен знати повну ціну, щоб зрозуміти, чи знижка достатня, чи справді того варта. Адже вона також може ввести в оману та змусити тебе купити більше, ніж ти мав на меті.

4. Використовуй ефект Готорна

Згідно з Huffington Post, це порада Гарварду, яка походить від дослідження, проведеного багато років тому, але вона все ще ефективна.

Ефект Готорна свідчить, що люди схильні діяти краще, бути більш продуктивними та відповідальними, коли відчувають, що є наслідки або хтось спостерігає за ними, і це також можна застосувати до грошей.

Наприклад, ти можеш відкрити ощадний рахунок разом зі своїм партнером або попросити фінансового консультанта, який допоможе тобі переглянути твої рахунки наприкінці місяця. Це допомагає тобі відчути, що є наслідки, і спонукає тебе бути обережнішими з коштами та краще подумати, перш ніж щось робити.



Скористайся консультацією фінансового експерта / Фото garetsvisual

5. Створи надзвичайний фонд

Економія важлива, але тобі також потрібно мати фонд надзвичайних ситуацій, думаючи, що гроші в ньому можна використати лише у крайньому разі.

Необов'язково додавати великі суми щотижня чи місяця. Але ти повинен вносити потроху і те, що можеш, розуміючи, що навіть найменші суми примножують та збільшують фонд.

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Скористайся цими порадами. Вони однозначно позитивно вплинуть на твій бюджет. Ти не лише заощаджуватимеш, а й зможеш відкладати гроші. Це ще один крок до фінансової грамотності, який варто зробити.