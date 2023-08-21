Дело в том, что деньги трудно заработать, легко потратить, а еще легче потерять, если о них не заботиться и не вести себя должным образом. Есть небольшие затраты, которые могут полностью сойти с рельсов, и всегда существует опасность, что экономический кризис, рост инфляции или чрезвычайная ситуация оставит твой банковский счет в минусе.

Смотри также Идеальный компаньон для ужина: рецепт приготовления коктейля Pear Aperetive

Но тебе необязательно быть экспертом с экономики, чтобы увеличивать деньги и защищать их. Многие эксперты поделились советами и уловками, которые могут помочь кому-либо более ответственно относиться к своим личным финансам, чтобы деньги приносили больше доходов и оставались дольше.

Фактически Гарвардский университет много говорил об этом, и их экономисты имеют всевозможные статьи и эссе, где есть много полезных советов, которым также легко следовать.

1. Проанализируй все варианты, прежде чем тратить деньги

Не стоит покупать, не подумав, импульсивно или не проанализировав и не сравнив разные варианты. Это правило говорит нам, что прежде чем делать расходы, ты должен проанализировать конкуренцию, искать другие варианты для того, что ты хочешь быть уверен, что у тебя есть самый лучший вариант и по лучшей цене.

Это не значит, что ты должен покупать самое дешевое, но тебе тоже не нужно выбирать самое дорогое. Ты должен понимать, что цена не всегда определяет качество, поэтому, прежде чем тратить деньги, целесообразно спуститься на тормоза и провести определенные исследования, особенно если это большие затраты.



Сравни предложения на рынке / Фото yanalya

2. Думай о своем будущем

Эксперты говорят, что многие не сохраняют и не заботятся о своих деньгах, потому что считают, что лучше использовать их сейчас, чем откладывать на будущее. Они ведь чувствуют себя оторванными от того, кем они станут через несколько лет.

Ты должен иметь в виду будущее, прежде чем принимать любое решение, особенно когда это касается денег. Для этого есть хитрость, она состоит в том, чтобы дать своему будущему "Я" имя, чтобы ты мог думать об этом человеке более четко и более лично. Это облегчает твою заботу о своих расходах.

А еще ты должен избегать ненужных расходов, например, ежедневно покупать кофе, а не готовить его дома.

3. Воспользуйся скидками

Не лучше покупать вещи за полную цену, это не делает тебя более мощным или успешным. Хороший способ защитить свои деньги и немного сэкономить – воспользоваться сезонами скидок, где ты можешь найти те же вещи по лучшей цене.

Но ты всегда должен знать полную цену, чтобы понять, достаточна ли скидка, действительно ли того стоит. Ведь она также может ввести в заблуждение и заставить тебя купить больше, чем ты планировал.

4. Используй эффект Хоторна

Согласно Huffington Post, это совет Гарварда, который происходит от исследования, проведенного много лет назад, но он все еще эффективен.

Эффект Хоторна свидетельствует, что люди склонны действовать лучше, быть более продуктивными и ответственными, когда чувствуют, что есть последствия или кто-то наблюдает за ними, и это также можно применить к деньгам.

К примеру, ты можешь открыть сберегательный счет вместе со своим партнером или попросить финансового консультанта, который поможет тебе просмотреть твои счета в конце месяца. Это помогает тебе почувствовать, что есть последствия, и побуждает тебя быть осторожнее со средствами и лучше подумать, прежде чем что-то делать.



Воспользуйся консультацией финансового эксперта / Фото garetsvisual

5. Создай чрезвычайный фонд

Экономия важна, но тебе нужно иметь фонд чрезвычайных ситуаций, думая, что деньги в нем можно использовать только в крайнем случае.

Необязательно добавлять большие суммы еженедельно или каждый месяц. Но ты должен вносить понемногу и то, что можешь, понимая, что даже самые маленькие суммы умножают и увеличивают фонд.

Читай также Стрессы угрожают Овнам, Раки почувствуют угнетение: мужской гороскоп недели 21 – 27 августа

Воспользуйся этими советами. Они положительно повлияют на твой бюджет. Ты не только будешь экономить, но и сможешь откладывать деньги. Это еще один шаг к финансовой грамотности, который следует сделать.