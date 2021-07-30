Певних рекомбінацій одяг у представниць гімнастики зазнавав і впродовж наступних олімпійських циклів. Наведемо кілька промовистих прикладів у фото.

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Трико гімнасток: який мали вигляд – дивись у фото

Ранні трико були простішими, іноді мали невеликі прикраси на грудях.



1936, виступ гімнастки у Німеччині / Кадр відео з ютубу comaneci1



1948, Сіссі Девіс, ігри в Лондоні – як бачимо, на дівчині є навіть спідниця / Фото AP



А ось Лариса Латиніна виступає у Мельбурні в 1956 / Фото AP



Віра Чаславська та інші медалісти в Токіо у 1964 / Фото AP



Надя Команечі у білому трико з тонкими смужками в 1976 / Фото AP

На початку 1980-х виробники трико почали використовувати новий матеріал – спандекс (ще його називають лайкра або еластан). Одяг гімнасток став помітно інакшим.



Та ж Надя Команечі та Єлена Давидова у 1980 / Фото AP



Мері Лу Реттон у трико зі сміливим графічним дизайном у 1984 в Лос-Анджелесі / Фото AP

Після цього на гімнастичну моду виявили значний вплив Марта та Бела Карої, які тренували команду США у 1988 – 1996. Своїх підопічних вони вдягали у білі трико.



Шеннон Міллер у 1996 в Атланті / Фото AP

Дрібний оксамит – також тенденція 1990-х, яку показали спортсменки з Китаю.



Лю Сюань у 2000 в Сіднеї / Фото AP

Нове тисячоліття не залишилося осторонь і теж породило тенденцію, та вже стійкішу – блискучі кристали та метал.



Гімнастки з Румунії та Росії в тому ж Сіднеї / Фото AP



Карлі Паттерсон в Афінах у 2004 / Фото AP



Гімнастки з Китаю, України та Північної Кореї у 2008 році в Пекіні / Фото AP



Настя Люкін і трико з майже двома сотнями блискіток – той же Пенкін / Фото AP



Габбі Дуглас – майже 1200 блискіток, але це вже 2012, Лондон / Фото AP

Але це був не рекорд! Команда США одягала трико, посипане 5000 кристалами кожне на іграх у Ріо у 2016 році.



Сімоне Байлс, Ріо, 2016 / Фото AP

Олімпіада, яку ми спостерігаємо зараз, може створити цілковито нову тенденцію. Збірна Німеччини, наприклад, вдягнула закриті комбінезони – у протест до сексуалізації цього виду спорту.



Німецька гімнастка у Токіо 2021 року / Фото Getty Images

І що тут скажеш? Далі – буде.

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