Певних рекомбінацій одяг у представниць гімнастики зазнавав і впродовж наступних олімпійських циклів. Наведемо кілька промовистих прикладів у фото.
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Трико гімнасток: який мали вигляд – дивись у фото
- Ранні трико були простішими, іноді мали невеликі прикраси на грудях.
1936, виступ гімнастки у Німеччині / Кадр відео з ютубу comaneci1
1948, Сіссі Девіс, ігри в Лондоні – як бачимо, на дівчині є навіть спідниця / Фото AP
А ось Лариса Латиніна виступає у Мельбурні в 1956 / Фото AP
Віра Чаславська та інші медалісти в Токіо у 1964 / Фото AP
Надя Команечі у білому трико з тонкими смужками в 1976 / Фото AP
- На початку 1980-х виробники трико почали використовувати новий матеріал – спандекс (ще його називають лайкра або еластан). Одяг гімнасток став помітно інакшим.
Та ж Надя Команечі та Єлена Давидова у 1980 / Фото AP
Мері Лу Реттон у трико зі сміливим графічним дизайном у 1984 в Лос-Анджелесі / Фото AP
- Після цього на гімнастичну моду виявили значний вплив Марта та Бела Карої, які тренували команду США у 1988 – 1996. Своїх підопічних вони вдягали у білі трико.
Шеннон Міллер у 1996 в Атланті / Фото AP
- Дрібний оксамит – також тенденція 1990-х, яку показали спортсменки з Китаю.
Лю Сюань у 2000 в Сіднеї / Фото AP
- Нове тисячоліття не залишилося осторонь і теж породило тенденцію, та вже стійкішу – блискучі кристали та метал.
Гімнастки з Румунії та Росії в тому ж Сіднеї / Фото AP
Карлі Паттерсон в Афінах у 2004 / Фото AP
Гімнастки з Китаю, України та Північної Кореї у 2008 році в Пекіні / Фото AP
Настя Люкін і трико з майже двома сотнями блискіток – той же Пенкін / Фото AP
Габбі Дуглас – майже 1200 блискіток, але це вже 2012, Лондон / Фото AP
- Але це був не рекорд! Команда США одягала трико, посипане 5000 кристалами кожне на іграх у Ріо у 2016 році.
Сімоне Байлс, Ріо, 2016 / Фото AP
- Олімпіада, яку ми спостерігаємо зараз, може створити цілковито нову тенденцію. Збірна Німеччини, наприклад, вдягнула закриті комбінезони – у протест до сексуалізації цього виду спорту.
Німецька гімнастка у Токіо 2021 року / Фото Getty Images
І що тут скажеш? Далі – буде.
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