Иногда бывает так, что твоё авто подводит в самый неподходящий момент. И как показывает практика большинство водителей банально не знают, что делать в форс-мажорных ситуациях. Именно об одной из них мы и поговорим. Рассказываем, как самостоятельно поменять колесо в автомобиле, если оно пробилось.

С нашими дорогами никто не застрахован от того, что в одно прекрасное утро придется столкнуться с необходимостью самостоятельно поменять колесо в автомобиле. Читай на Men 24 пошаговую инструкцию, которая сэкономит тебе не только деньги, но и сохранит нервные клетки.

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Начнем с того, что процесс замены колеса занимает не более 10 минут. Главное – не нервничать и спокойно следовать рекомендациям, которые дают эксперты. Конечно же, можно остановить другой автомобиль и попросить о помощи. Наши люди не откажут. Но можно это сделать и самостоятельно.

Иногда колесо может пробиться в самый неподходящий момент / Фото TopGear

Как поменять колесо: инструкция

Остановись и припаркуй авто на обочине. Все это нужно сделать, чтобы не мешать потоку транспорта.

Вытащи аварийный знак и включи аварийку. Это позволит избежать аварий. Вместе со знаком следует извлечь набор ключей и домкрат.

Поставь машину "на передачу" , если у тебя механическая коробка передач, либо в положение "паркинг" для автоматической.

Зафиксируй авто. Для этого подойдут камни или доски. Под домкрат также лучше положить доску, ведь под весом автомобиля устройство втиснется в землю, и машина может упасть.

Начни снимать колесо. Для этого освободи диск от пластикового колпачка. После этого займись болтами. Может потребоваться большое усилие, чтобы это сделать. Если нужно – нажми на ключ ногой. Выверни болты на один оборот и остановись.

Подведи домкрат под днище. Для подваживания есть специальные балки. Их ты увидишь или нащупаешь. Ни в коем случае не выбирай место наугад, чтобы не повредить свое авто.

Для подваживания авто предусмотрены специальные балки / Фото pixabay

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Начни крутить рукоятку домкрата по часовой стрелке. Следи за тем, чтобы домкрат поднимался ровно, но не перегибался. Все это для твоей же безопасности.

Не слишком поднимай авто. Для замены колеса достаточно будет поднять его на 5 сантиметров от земли. После этого уже полностью выкрути болты и сними колесо. Его подложи под авто для страховки, а болты положи на видное место, чтобы ты их не потерял.

Установи запаску на место пробитого колеса. Насади болты. Рекомендуем затягивать их через один, по диагонали, чтобы предотвратить перекос колеса.

Убери пробитое колесо из-под машины. Опусти домкрат и затяни до конца болты. Это мы тоже делаем по диагонали.

Собери инструменты. Также не забудь вернуть на место домкрат и положи в багажник пробитое колесо. После этого проверь давление в установленном колесе. Если необходимо – подкачай его. Не стесняйся остановить другую машину, если не обнаружил насос в багажнике.

Если у тебя докатка – помни о правилах безопасности: на ней можно ехать со скоростью до 80 км/ч на расстояние, не превышающее 100 километров.

Поезжай в шиномонтаж, чтобы починить свое пробитое колесо.

Не забудь заехать на шиномонтаж / Фото 123RF