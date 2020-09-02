Как самостоятельно поменять колесо в автомобиле: пошаговая инструкция
Иногда бывает так, что твоё авто подводит в самый неподходящий момент. И как показывает практика большинство водителей банально не знают, что делать в форс-мажорных ситуациях. Именно об одной из них мы и поговорим. Рассказываем, как самостоятельно поменять колесо в автомобиле, если оно пробилось.
С нашими дорогами никто не застрахован от того, что в одно прекрасное утро придется столкнуться с необходимостью самостоятельно поменять колесо в автомобиле. Читай на Men 24 пошаговую инструкцию, которая сэкономит тебе не только деньги, но и сохранит нервные клетки.
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Начнем с того, что процесс замены колеса занимает не более 10 минут. Главное – не нервничать и спокойно следовать рекомендациям, которые дают эксперты. Конечно же, можно остановить другой автомобиль и попросить о помощи. Наши люди не откажут. Но можно это сделать и самостоятельно.
Иногда колесо может пробиться в самый неподходящий момент / Фото TopGear
Как поменять колесо: инструкция
- Остановись и припаркуй авто на обочине. Все это нужно сделать, чтобы не мешать потоку транспорта.
- Вытащи аварийный знак и включи аварийку. Это позволит избежать аварий. Вместе со знаком следует извлечь набор ключей и домкрат.
- Поставь машину "на передачу", если у тебя механическая коробка передач, либо в положение "паркинг" для автоматической.
- Зафиксируй авто. Для этого подойдут камни или доски. Под домкрат также лучше положить доску, ведь под весом автомобиля устройство втиснется в землю, и машина может упасть.
- Начни снимать колесо. Для этого освободи диск от пластикового колпачка. После этого займись болтами. Может потребоваться большое усилие, чтобы это сделать. Если нужно – нажми на ключ ногой. Выверни болты на один оборот и остановись.
- Подведи домкрат под днище. Для подваживания есть специальные балки. Их ты увидишь или нащупаешь. Ни в коем случае не выбирай место наугад, чтобы не повредить свое авто.
Для подваживания авто предусмотрены специальные балки / Фото pixabay
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- Начни крутить рукоятку домкрата по часовой стрелке. Следи за тем, чтобы домкрат поднимался ровно, но не перегибался. Все это для твоей же безопасности.
- Не слишком поднимай авто. Для замены колеса достаточно будет поднять его на 5 сантиметров от земли. После этого уже полностью выкрути болты и сними колесо. Его подложи под авто для страховки, а болты положи на видное место, чтобы ты их не потерял.
- Установи запаску на место пробитого колеса. Насади болты. Рекомендуем затягивать их через один, по диагонали, чтобы предотвратить перекос колеса.
- Убери пробитое колесо из-под машины. Опусти домкрат и затяни до конца болты. Это мы тоже делаем по диагонали.
- Собери инструменты. Также не забудь вернуть на место домкрат и положи в багажник пробитое колесо. После этого проверь давление в установленном колесе. Если необходимо – подкачай его. Не стесняйся остановить другую машину, если не обнаружил насос в багажнике.
- Поезжай в шиномонтаж, чтобы починить свое пробитое колесо.
Не забудь заехать на шиномонтаж / Фото 123RF
Мы, конечно же, надеемся, что эта инструкция тебе не понадобится. Но никто не застрахован от таких случаев. Тем более на наших дорогах.