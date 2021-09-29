Як і що правильно читати, щоб побороти безсоння

Бачив таку картину, коли люди їдуть у громадському транспорті, стоять на зупинках, просто йдуть вулицею – і читаю, читають, читають? Авжеж, бачив.

І це круто! Але зараз ми поговоримо не про користь читання загалом, а про один його нюанс: чому вчені рекомендують читати перед сном.

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Як читати правильно

Читання на ніч варто зробити звичкою або, якщо хочеш, традицією.

За той час тіло відпочиває, а мозок продовжує працювати – але без особливої напруги.

У такий спосіб мимоволі тренуються пам'ять і просторове мислення, зростає словниковий запас.

А ще читання книг увечері прибирає з твого життя безсоння. Неспішна прогулянка перед сном, приємна музика і навіть ароматний чай також допомагають, але читання – найкраще.

Поза

Усього 5 – 10 хвилин цікавого тексту розслабляють м'язи, приводять в норму пульс, прибирають підсвідомі тривоги.

щоб легко увійти у фазу сну, треба читати лежачи (щоб не навантажувати хребет) і за правильного світла.



Не сиди! Ляж, аби не навантажувати хребет – і читай спокійно / Фото unsplash

Світло

Річ у тім, що світло впливає на вироблення мелатоніну, а цей гормон є основним для регулювання добового ритму організму (власне, дуже часто через проблеми з ним і виникає безсоння).

Отже, паперові книги слід читати за теплого, жовтого та розсіяного світла неяскравого нічника.

книги слід читати за теплого, жовтого та розсіяного світла неяскравого нічника. З електронними книгами простіше – розробники нині вже враховують рекомендації вчених, тож там є окремі позиції яскравості екрану ("вечірня" або "нічна").

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Що найкраще читати перед сном

Попри особисті вподобання, літературу на вечірнє читання краще вибирати без гострого сюжету, бойових сцен, вбивств, заплутаних злочинів тощо.

Біографічну, любовну і психологічну літературу з важкими емоційними стражданнями героїв також брати не варто.

І точно не можна брати навчальні і професійні книги (тоді мозок автоматично намагається запам'ятати корисну інформацію, а отже – входить у робочий, а не відпочинковий ритм).

Що ж залишається? Легкі романтичні історії, іронічні прості детективи, оповіді про природу, мандри й любов до життя. Сни після такого будуть – не відірвешся.