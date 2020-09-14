З сучасним темпом життя вистачає часу хіба на прочитання телеграм-каналів і стрічки соцмереж. Утім, користі з усього цього не надто багато. Якщо ж ти давно поставив собі мету взятися за прочитання великого за обсягом роману, то наші поради допоможуть це втілити у життя. Розповімо, як без болю та сліз привчити себе читати щодня.

Читати щодня надзвичайно важливо, адже так росте твій словниковий запас, розвивається уява, а також ти маєш усі шанси позбутися стресу, який накопичився протягом усього робочого дня. На Men 24 ми поділимося кількома хитрощами, які привчать тебе читати щодня.

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1. Визначся з обсягом

Звичайно ж, хочеться читати по 100 сторінок на день, але з таким підходом привчити себе до регулярного читання не вийде. Спробуй скоротити кількість у десять разів. Таким чином перед тобою стоятиме реальна задача у 10 сторінок тексту на день.

Такий підхід не викличе стрес і не відштовхне від прочитання. Тим паче під час прочитання хорошої книжки ти явно читатимеш більше сторінок за один підхід.



Визнач комфортну кількість сторінок, які ти прочитаєш за день / Фото pixabay

2. 21 день звички

Кажуть, звичка виробляється протягом 21 дня. Тож твоя задача на цей проміжок часу не порушувати свою обіцянку. 10 сторінок так 10 сторінок. Можна більше, а от менше – ні! Якщо ти виявив, що цієї кількості недостатньо – можеш плавно збільшувати її.

Здавалося б, 10 сторінок – така собі кількість. Але за ці 3 тижні ти прочитаєш щонайменше 210 сторінок, а це вже серйозний підхід, який дозволить за місяць "з'їдати" по одній книзі.



Намагайся протягом 21 дня читати щодня / Фото pixabay

3. Список літератури

Готові побитися об заклад, що у твоїй оселі є бодай кілька книжок, які вже давно очікують на те, щоб ти за них нарешті взявся. От їх додати до списку літератури потрібно у першу чергу. Якщо ж виявилося, що ти таке не читаєш – подаруй їх комусь. Звільни трохи місця.

Сам же список літератури потрібен для того, аби ти чітко та дисципліновано його дотримувався. Так ти прочитаєш значно більше, адже уже знаєш, за яку книжку візьмешся наступного разу.



Склади список літератури / Фото pixabay

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4. Читай в задоволення

Не все те бестселер, що так називається. Визначся з тим, який жанр тобі подобається. Так ти уже суттєво скоротиш коло. Якщо читаєш електронні книги – спочатку берись за пробну версію, а потім уже купуй книжку. Цілком імовірно, що перші 20 сторінок тебе не вразять.

Уяви, що книжка – твій улюблений серіал. І щодня ти очікуєш на вихід нової серії. От саме з таким ентузіазмом і натхненням потрібно братися за читання.



Отримуй задоволення від читання / Фото pixabay

Не забувай про те, що дівчата просто обожнюють начитаних чоловіків. Воно й не дивно, адже з ними завжди є про що поговорити. А ще обмін книжками може зблизити тебе з тією панянкою, на яку ти кинув оком!