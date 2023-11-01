Супутники, про які мовиться, використовували для розвідки в 1960-х і 1970-х роках, а зараз дані з них розсекречені. Отримані зображення нині дозволяють робити нові археологічні та історичні висновки щодо зон, важкодоступних для дослідників.

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Наразі розсекречені фото допомогли помітити 396 фортів на східному кордоні Римської імперії. Археологи доповнили їх даними аерофотозйомки 1934 року та зі свіжим поглядом погоджуються в основному висновку цього майже столітнього дослідження: Рим приходив на Близький Схід не на один день та ретельно укріплював свої кордони. Але є й нюанси.

Походження фортів Римської імперії

Після того, як група сенаторів вбила Юлія Цезаря в 44 році до нашої ери, Рим як республіка зазнав тривалої громадянської війни. У підсумку сенат підтримав Октавіана, спадкоємця Цезаря, і надав тому тимчасові диктаторські повноваження, військову підтримку та звання Августа ("піднесеного над усіма"). Це сталося у 27 році до нашої ери, і саме цей рік більшість істориків беруть за початок Риму як імперії.

Римська імперія у розквіті простягалася від Британії до Єгипту, та з усіх сил намагалася втримати свої кордони. Це було складно – частково через величезні розміри, а частково через вторгнення кочовиків, які боролися зі зміною клімату. Одним із головних елементів зміцнення кордонів були форти.

У дослідженні 1934 року, заснованому на польотах та аерофотозйомці 1920-х років, виявили 116 фортів. Тоді ж припустили, що ці укріплення мали бути оборонною лінією проти персів (точніше, парфян і сасанідів, які були іншими наддержавами тієї епохи).

що ці укріплення мали бути оборонною лінією проти персів (точніше, парфян і сасанідів, які були іншими наддержавами тієї епохи). Нове дослідження професора антропології та фахівця зі Близького Сходу Джессі Казани та його колег за допомогою супутникових знімків охопило більшу територію і показало, що нововідкриті 396 фортів не мали чіткої оборонної схеми з півночі на південь проти східних народів. Радше навпаки, вони були помірно хаотично розкидані.

Нові результати можуть підтвердити підозри деяких попередніх дослідників, які стверджували, що раніше виявлені форти занадто далеко один від одного розташовані, щоб сформувати з'єднувальну лінію оборони.



Територія дослідження, зробленого за допомогою розсекречених супутникових знімків / Фото Antiquity, Jesse Casana

Ба більше, форти на території сучасних Сирії та Іраку, найімовірніше, були не прикордонними, а використовувалися для захисту караванів, які перевозили цінні товари до римських провінцій та з них, забезпечуючи при цьому комунікацію та міжкультурний обмін.

Отже, у широкому сенсі, нове дослідження може також додати нюансів до того, як римляни керували кордонами своєї імперії. Вони були дуже мілітаристські та знані своїми вторгненнями, та водночас залежали від торгівлі й цінували її.

Історія про супутники

Зображення для дослідження отримали за допомогою двох супутникових програм, які спочатку використовувалися для спостереження під час холодної війни між США та СРСР. У цей час тривали так звані "космічні перегони", "гонка озброєнь", а також – розвивалася військова розвідка за допомогою супутників, які могли б швидко передавати фотознімки на Землю.

Скажімо, у рамках програми ЦРУ Corona з супутників робили знімки територій Китаю і СРСР у період між 1959 і 1972.

з супутників робили знімки територій Китаю і СРСР у період між 1959 і 1972. А програма Hexagon продовжила зйомку радянських військових зон між 1971 і 1986 роками.

Але найважливіше для нас сьогодні є те, що ці супутники спеціально створювали для отримання чітких і точних знімків.

Ці знімки зберігають стереоперспективу з високою роздільною здатністю на ландшафт, який сильно постраждав від сучасних змін у землекористуванні, включаючи розширення міст, інтенсифікацію сільського господарства і будівництво водосховищ. Вони є унікальним ресурсом для археологічних досліджень,

– зазначають автори дослідження.

Розсекречення знімків відкриває археологам багаті можливості для збору даних, адже ці знімки легко отримати в Геологічній службі США й вони відносно недорогі: зображення, які вже зіскановані, можна завантажити безплатно, а ще незіскановані можна придбати за 30 доларів.



Карта порівнює розподіл фортів на території Сирії та Іраку за даними 1934 та 2023 років / Фото Antiquity, Jesse Casana

Розсекречені знімки Corona і Hexagon надають археологам й інші переваги. Стародавні об'єкти зазнають багатьох загроз. Громадськість і ЗМІ зосереджуються на шкоді, завданій мародерством і військовими діями, а археологи наголошують, що "руйнування пам'яток урбаністичним розвитком, інтенсифікацією сільського господарства і будівництвом дамб є набагато більш поширеним і серйозним". Плюс – зміни клімату.

Справжня цінність історичних знімків високої роздільної здатності – таких, які надали Corona і Hexagon – полягає у збереженні зображення ландшафту, якого більше не існує,

– сказав Казана.

І земля продовжує швидко змінюватися. Багато фортів, які помітили в 1934, вже не було видно через покоління на супутникових знімках. А все-таки, археологи планують розширяти дослідження, щоб знайти більше об'єктів у тих самих та в інших частинах Близького Сходу.