Спутники, о которых говорится, использовали для разведки в 1960-х и 1970-х годах, а сейчас их данные рассекречены. Полученные изображения позволяют делать новые археологические и исторические выводы относительно зон, труднодоступных для исследователей.

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Рассекреченные фото помогли заметить 396 фортов на восточной границе Римской империи. Археологи дополнили их данными аэрофотосъемки 1934 года и со свежим взглядом соглашаются в основном с выводом этого почти столетнего исследования: Рим приходил на Ближний Восток не на один день и тщательно укреплял свои границы. Но есть и нюансы.

Происхождение фортов Римской империи

После того как группа сенаторов убила Юлия Цезаря в 44 году до нашей эры, Рим как республика испытал продолжительную гражданскую войну. В итоге сенат поддержал Октавиана, наследника Цезаря, и предоставил тому временные диктаторские полномочия, военную поддержку и звание Августа ("возвышенного надо всеми"). Это произошло в 27 году до нашей эры, и именно этот год большинство историков берут за начало Рима как империи.

Римская империя на пике простиралась от Британии до Египта, и изо всех сил старалась удержать свои границы. Это было сложно – частично из-за огромных размеров, а частично из-за вторжения кочевников, боровшихся с изменением климата. Одним из главных элементов укрепления границ были форты.

В исследовании 1934 года, основанном на полетах и аэрофотосъемке 1920-х годов, было обнаружено 116 фортов. Тогда же предположили, что эти укрепления должны быть оборонительной линией против персов (точнее, парфян и сасанидов, которые были другими сверхдержавами той эпохи).

что эти укрепления должны быть оборонительной линией против персов (точнее, парфян и сасанидов, которые были другими сверхдержавами той эпохи). Новое исследование профессора антропологии и специалиста по Ближнему Востоку Джесси Казаны и его коллег с помощью спутниковых снимков охватило большую территорию и показало, что вновь открытые 396 фортов не имели четкой оборонительной схемы с севера на юг против восточных народов. Скорее наоборот, они были умеренно хаотично разбросаны.

Новые результаты могут подтвердить подозрения некоторых предыдущих исследователей, утверждавших, что ранее обнаруженные форты слишком далеко друг от друга расположены, чтобы сформировать соединенную линию обороны.



Территория исследования, сделанного с помощью рассекреченных спутниковых снимков / Фото Antiquity, Jesse Casana

Более того, форты на территории современных Сирии и Ирака, вероятнее всего, были не пограничными, а использовались для защиты караванов, которые перевозили ценные товары в римские провинции и из них, обеспечивая при этом коммуникацию и межкультурный обмен.

Итак, в широком смысле, новое исследование может также добавить нюансы к тому, как римляне управляли границами своей империи. Они были очень милитаристские и известны своими вторжениями, но зависели от торговли и ценили ее.

История о спутниках

Изображения для исследования получили с помощью двух спутниковых программ, которые первоначально использовались для наблюдения в период холодной войны между США и СССР. В это время продолжались так называемые "космическая гонка", "гонка вооружений", а также – развивалась военная разведка с помощью спутников, которые могли бы быстро передавать фотографии на Землю.

Скажем, в рамках программы ЦРУ Корона со спутников делали снимки территорий Китая и СССР в период между 1959 и 1972 годом.

со спутников делали снимки территорий Китая и СССР в период между 1959 и 1972 годом. А программа Hexagon продолжила съемку советских военных зон между 1971 и 1986 годами.

Но самое важное для нас сегодня то, что эти спутники специально создавали для получения точных и чётких снимков.

Эти снимки сохраняют стереоперспективу с высоким разрешением на ландшафт, сильно пострадавший от современных изменений в землепользовании, включая расширение городов, интенсификацию сельского хозяйства и строительство водохранилищ. Они являются уникальным ресурсом для археологических исследований,

– отмечают авторы исследования.

Рассекречивание снимков открывает археологам богатые возможности сбора данных, ведь эти снимки легко получить в Геологической службе США и они относительно недороги: изображения, которые уже отсканированы, можно скачать бесплатно, а еще неотсканированные можно приобрести за 30 долларов.



Карта сравнивает распределение фортов на территории Сирии и Ирака по данным 1934 и 2023 годов / Фото Antiquity, Jesse Casana

Рассекреченные снимки Corona и Hexagon предоставляют археологам и другие преимущества. Древние объекты подвергаются многим угрозам. Общественность и СМИ сосредотачиваются на вреде, причиненном мародерством и военными действиями, а археологи подчеркивают, что "разрушение памятников урбанистическим развитием, интенсификацией сельского хозяйства и строительством дамб является гораздо более распространенным и серьезным". Плюс – изменения климата.

Истинная ценность исторических снимков высокого разрешения – таких, которые предоставили Corona и Hexagon – заключается в сохранении изображения ландшафта, которого больше не существует,

– сказал Казана.

И земля продолжает быстро меняться. Многие форты, которые заметили в 1934 году, уже не было видно через поколение на спутниковых снимках. Тем не менее археологи планируют расширять исследования, чтобы найти больше объектов в тех же и других частях Ближнего Востока.