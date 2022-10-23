Відразу ж обмовимося, що ідеального способу, який міг би підійти для всіх і кожного не існує. Водночас є варіант, який можна спробувати. Але ми не гарантуємо, що ти відразу ж досягнеш бажаного результату.

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Додамо, що найкращий спосіб спалювати калорії – інтенсивні фізичні вправи. Але чи є спосіб позбуватися зайвого, не прирікаючи себе на страждання у спортзалі? Є одна хитрість, яка, до слова, стала особливо актуальною у світлі останніх подій.

Як спалити калорії без тренувань

Дослідження, проведені науковцями, не довели, що холодна вода змушує тебе худнути. Натомість вони виявили, що з допомогою холодного душу прискорюється твій метаболізм. І саме це дозволяє спалювати більше калорій.

Але є певне "але". Для досягнення результату знадобиться трохи часу. Тож не варто відразу ж після холодного душу бігти на ваги. Також краще не дивитися собі нижче пояса. Сам же знаєш, яка картина на тебе очікує.

Важливо! Приймати холодний душ можна не кожному. Рекомендуємо перед загартовуванням проконсультуватися з лікарем. Цілком імовірно, що в тебе є протипоказання. Тож не ризикуй власним життям.



Холодний душ дозволяє прискорити метаболізм / Фото Victor Furtuna​

Якщо ж ти отримаєш зелене світло від фахівця, то можеш перевірити на собі цей метод. Можливо, він дозволить тобі досягнути бажаного результату, але уникнути страждань. Крім того, холодний душ дозволяє:

знизити біль у м'язах;

підтримати імунну систему;

покращити настрій;

зміцнити сон і концентрацію.

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Згідно з рекомендаціями, можна спробувати прийняти душ теплою водою, а потім на кілька хвилин увімкнути холодну. Якщо ти звикнеш до холодної води, то відімкнення світла у зв'язку з черговими ракетними ударами вже не буде настільки драматичними. Ти зможеш спокійно приймати душ і турбуватися про гігієну.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Якщо ти хочеш ввести у свою буденну рутину прийом холодного душу – проконсультуйся з лікарем, щоб не нашкодити собі.