Відразу ж обмовимося, що ідеального способу, який міг би підійти для всіх і кожного не існує. Водночас є варіант, який можна спробувати. Але ми не гарантуємо, що ти відразу ж досягнеш бажаного результату.
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Додамо, що найкращий спосіб спалювати калорії – інтенсивні фізичні вправи. Але чи є спосіб позбуватися зайвого, не прирікаючи себе на страждання у спортзалі? Є одна хитрість, яка, до слова, стала особливо актуальною у світлі останніх подій.
Як спалити калорії без тренувань
Дослідження, проведені науковцями, не довели, що холодна вода змушує тебе худнути. Натомість вони виявили, що з допомогою холодного душу прискорюється твій метаболізм. І саме це дозволяє спалювати більше калорій.
Але є певне "але". Для досягнення результату знадобиться трохи часу. Тож не варто відразу ж після холодного душу бігти на ваги. Також краще не дивитися собі нижче пояса. Сам же знаєш, яка картина на тебе очікує.
Холодний душ дозволяє прискорити метаболізм / Фото Victor Furtuna
Якщо ж ти отримаєш зелене світло від фахівця, то можеш перевірити на собі цей метод. Можливо, він дозволить тобі досягнути бажаного результату, але уникнути страждань. Крім того, холодний душ дозволяє:
- знизити біль у м'язах;
- підтримати імунну систему;
- покращити настрій;
- зміцнити сон і концентрацію.
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Згідно з рекомендаціями, можна спробувати прийняти душ теплою водою, а потім на кілька хвилин увімкнути холодну. Якщо ти звикнеш до холодної води, то відімкнення світла у зв'язку з черговими ракетними ударами вже не буде настільки драматичними. Ти зможеш спокійно приймати душ і турбуватися про гігієну.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Якщо ти хочеш ввести у свою буденну рутину прийом холодного душу – проконсультуйся з лікарем, щоб не нашкодити собі.