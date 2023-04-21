Спалюй зайві калорії з допомогою кави: рецепти напоїв, які допоможуть схуднути
Джерело:Times Of India
Кава – напій, з якого мільйони людей по всьому світу починають свій день. Але є й ті, хто п'є її як в обід, так і перед сном. У такому разі гайда з її допомогою спалювати зайві калорії.
До твоєї уваги кілька рецептів, які допоможуть перетворити звичайну каву на справжній спалювач жиру. Отак насолоджуєшся улюбленим напоєм і позбуваєшся зайвої ваги. Хіба це не те, чого ти хотів?
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Слід розуміти, що ці напої корисні. Але це не означає, що ними варто заливатися з ранку і до ночі. Пам'ятай, що на день бажано пити не більше 3 – 4 чашок кави. В інакшому випадку можна нашкодити своєму здоров'ю.
Кава з лимоном
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
- Додай 2 склянки води у каструлю разом з паличкою кориці.
- Щойно вода закипить, додай чайну ложку кави та дай напою заваритися.
- Коли кава завариться, вимкни вогонь та перелий напій у склянку.
- Додай лимонний сік і мед.
- Насолоджуйся, поки кава не охолола.
Кава з лимоном смачна та корисна / Фото Kamran Aydinov
Це ідеальний варіант ранкової кави. Її можна приготувати собі перед походом на роботу або просто у свій вихідний день.
Зелена кава з насінням Чіа
Інгредієнти:
Приготування:
- Приготуй еспресо.
- Залий його 1 літром води кімнатної температури.
- Додай кілька скибочок лимона, листя м'яти, імбир, а також насіння Чіа.
- Дай настоятися впродовж години.
- Насолоджуйся цим напоєм упродовж дня.
Кава з топленим маслом
Інгредієнти:
Приготування:
- Візьми каструлю і закип'яти у ній воду.
- Додай каву та дай їй кипіти кілька секунд.
- Коли кава буде готова, налий її в чашку та додайте туди топлене масло.
- Добре перемішай і пий.
Ця кава готується з додаванням топленого масла / Фото freepik
Ти також можеш остудити каву, а потім збити її блендером або віночком. Це дозволить отримати більш кремоподібну консистенцію.
Білкова кава з льодом
Інгредієнти:
Приготування:
- Закинь усе, крім льоду, до блендера.
- Перебий до однорідної консистенції.
- Якщо хочеш, щоб кава була солодшою, додай більше фініків.
- Перелий у склянку, наповнену льодом.
- Насолоджуйся!
Це ідеальний варіант для тих, хто працює над своєю формою. Таку каву можна пити перед походом до тренажерного залу або під час одного з перекусів.
Спробуй приготувати кожен з цих кавових напоїв. Обери той, який подобається найбільше. Насолоджуйся ним і спалюй зайві калорії.
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Якщо ж проблеми з зайвою вагою турбують тебе вкрай серйозно, то ми закликаємо звертатися до фахівців. Вони допоможуть підібрати оптимальну дієту та знайти саме той спосіб, який допоможе тобі впоратися з проблемою.