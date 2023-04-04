Експерти зауважили, що користь кави залежить не лише від того, як ви її готуєте. Зазвичай вважалося, що максимум користі можна отримати, якщо пити її без цукру та з невеликою кількістю молока. А от карамель, вершки, шоколад та інші топінги взагалі небажано додавати.

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Генетика може впливати

Але що, якщо генетика також відіграє певну роль? Дослідження Університету Торонто виявило людей з генетичним варіантом, який змушує їх метаболізувати кофеїн повільніше. А це означає, що вони частіше страждають від певних проблем, якщо вони перевищують рекомендовану кількість кофеїну.

Згідно з новим дослідженням експертів з Великої Британії та Швеції, опублікованим у BMJ, люди, які повільно засвоюють кофеїн, також мають тенденцію до вищого рівня цієї речовини у крові. І це попри те, що вони можуть не пити каву у великих кількостях.

Проаналізувавши понад 10 тисяч учасників, учені виявили, що люди з цією варіацією мають нижчий індекс маси тіла та меншу кількість жиру в організмі. Це означає, що в них буде менший ризик ожиріння. Це призвело до того, що у них нижчі шанси на діабет 2 типу. Це у 43% випадків може бути пов'язано з нижчим індексом маси тіла.



Головне – не пити надто багато кави / Фото Seniv Petro

Як правильно пити каву

Звичайно ж, слід провести більше досліджень, щоб визначити, чи існує реальний причинно-наслідковий зв'язок. Також необхідно визначити, чи є інші фактори, які впливають на результати. Наприклад, місце проживання, звички, їжа й інше. Але це черговий крок до розуміння того, як щоденне вживання кави може впливати на наше життя.

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У будь-якому випадку, головне – не перевищувати рекомендовану добову норму кофеїну в 400 міліграмів. Це дозволить не лише насолодитися улюбленим напоєм, а й не нашкодити власному здоров'ю.

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