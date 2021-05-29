Ми підозрюємо, що твоя фізична активність трохи знизилася останнім часом. Тож ти можеш сміливо виконувати ці 3 вправи, щоб не лише підтримувати своє тіло у формі, а й позбуватися зайвого жиру, що накопичився. А найцінніше те, що достатньо приділяти цьому комплексу усього 15 хвилин. А це означає, що ти більше не зможеш сказати, що у тебе немає вільного часу для роботи над власним тілом.

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Тож постав таймер на 15 хвилин і приступай. Це тренування відбувається у форматі "сходи". Воно дозволяє працювати над усіма трьома рухами. Ти в кожному раунді додаватимеш по одному повторенню до кожної вправи. Так, в першому раунді ти виконуєш по одному повторенню кожної вправи. Потім уже по два повторення, по три і так далі. Поки не закінчаться твої 15 хвилин.

Твоя мета – піднятися якомога вище "сходинками" з якісними повтореннями.

Комплекс вправ, які спалюють жир

1. Відтискання

Прийми положення планки, щільно притисни тулуб і поклади руки на землю, зігни руки у ліктях, щоб опустити груди до землі. Тримай лікті близько до тіла, коли ти відтискаєшся.



Пам'ятай про правильну техніку виконання відтискань / Фото Unsplash

2. Берпі

Після останнього відтискання знову встань, потім відразу ж присядь та поклади обидві руки на підлогу між ступнями. Стрибни у положення відтискання й опусти груди на землю. Витягни руки та підтягни ноги до себе. А потім стрибни вгору, поклавши руки на голову.

3. Стрибок з присіданням

Встань після останнього берпі. Зроби крок назад, щоб зробити глибокий випад. Під час нього ледве торкайся коліном землі. Потім вистрибни, помінявши ноги у повітрі, щоб приземлитися у положенні випаду з протилежною ногою попереду. Повторюй рух, чергуючи ноги при кожному повторенні.



Особливість цих вправ – відсутність будь-якого інвентаря / Фото Unsplash

Фінішувати це тренування можна за допомогою вправи альпініст. Її рекомендуємо виконувати до відмови. Це дозволить не лише ефективно спалювати жир, а й трохи попрацювати над м'язами кора та преса.

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Гайда приділяти щодня по 15 хвилин цим вправам. Уже скоро ти побачиш, наскільки змінюється твоє тіло, а також витривалість. Ставай кращою версією себе вчорашнього, а також не шукай виправдань!