Це важливіше, ніж ти думаєш. Невеликий стрес може бути корисним, але коли ти перебуваєш у постійному стресі, рівень кортизолу підвищується, і це запускає низку проблем, які зовсім не є позитивними. Мовиться про високий кров'яний тиск, втому, головні болі, передчасне старіння, збільшення ваги, проблеми з пам'яттю та багато інших речей. Усі вони можуть знизити якість твого життя, і навіть позбавити тебе кількох років життя.

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У чому суть правила 8 секунд

Десятки експертів стверджують, що якщо ми хочемо жити довше і краще, однією з головних проблем, з якою нам потрібно боротися, є стрес (разом з кількома корисними звичками). Проблема в тому, що існує безліч речей і ситуацій, які провокують стрес, тому важливо знайти способи запобігти його виходу з-під контролю і перетворенню на серйозну проблему.

Правило 8 секунд, яке є радше порадою, – це одне з тих рішень, яке дійсно може допомогти, і яке ти можеш застосувати на практиці будь-де, чи то в транспорті, чи в офісі, чи на одній з тих сімейних зустрічей, де ти стикаєшся з несподіваними, незручними дядьками або розмовами, яких ти не хочеш вести.

Що таке правило 8 секунд і як воно працює для боротьби зі стресом і зниження рівня кортизолу?

Кортизол важливий для здоров'я, але його надлишок може зашкодити організму і викликати ряд небажаних симптомів,

– говорить Healthline.

8 секунд – це небагато, і на більшість речей у нас йде значно більше часу, але, як кажуть, саме стільки нам потрібно, щоб впоратися зі стресом і не дати рівню кортизолу підвищитися і почати створювати хаос у нашому організмі.



Обійми себе упродовж 8 секунд, щоб позбутися стресу / Фото KamranAydinov

Правило 8 секунд говорить, що в моменти, коли починається стрес, обійми себе на 8 секунд, оскільки це вивільняє гормон, який змушує тебе почуватися добре і спокійно.

Обійми тривалістю понад 8 секунд викликають викид окситоцину. Цей гормон відповідає за зниження рівня кортизолу, сприяючи стану спокою та добробуту і майже миттєво зменшуючи стрес,

– розповіла Vogue Spain Аврора Вальєхо, психолог мадридського центру Psycholink, що базується в Мадриді.

Психолог також додала, що "такі прості жести, як розмова з кимось, дивлячись йому в очі, слухання або відчуття, що його слухають, можуть допомогти зменшити стрес. Фізичні вправи, техніки релаксації – такі як майндфулнес – і психологічна підтримка, звичайно, також відіграють певну роль".

Звісно, не варто обіймати чи просити обіймів у незнайомців, але ти можеш робити це з друзями, братами та сестрами, своїм партнером, родичами чи колегами по роботі, які стали близькими і яких ти вже вважаєш друзями. Суть полягає в тому, щоб підкреслити важливість фізичного контакту для вивільнення гормонів, які борються з кортизолом і стресом, і те, як це може мати позитивний ефект за дуже короткий час.

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Багато інших речей можуть вивільнити окситоцин або навіть дофамін (наприклад, пробіжка або різні фізичні вправи, особливо на свіжому повітрі та з достатньою кількістю сонячного світла для отримання вітаміну D), який є ще одним з гормонів щастя. Разом з тим, обійми коханої людини протягом 8 секунд – це один з найшвидших і найпростіших способів.



Фізична активність на свіжому повітрі також знімає стрес / Фото fxquadro

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