Потужним 20-хвилинним кардіотренуванням поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За його допомогою ти зможеш дуже швидко спалити зайвий жир, окреслюючи омріяний рельєф.

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"Спалювання жиру – це значно більше, ніж тривалі годинні пересування біговою доріжкою. Один з моїх улюблених способів спалювати жир, зберігаючи при цьому м'язи в напрузі, – виконувати подібні рухи з високою інтенсивністю", – зауважує Волкер.

20-хвилинне кардіо для спалювання жиру

Задача: завершити 5 раундів – 40 секунд роботи над кожною вправою, 20 секунд відпочинку між ними.

Зворотний випад через ногу (обидві ноги). T-Jack Берпі. Ходіння в позиції звіра з ударами по плечу.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування Ніка Волкера:

Фітнес-тренер не стомлюється нагадувати, що ти повинен отримувати задоволення та змагатися передовсім з собою. Тож не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього. А почати ти можеш з цього крутого кардіотренування!

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