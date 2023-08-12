И речь далеко не только о романтике! А и о том, что человек нравится тебе как друг, коллега или потенциальный работник. Все это является отправной точкой, чтобы дать возможность построить те или иные отношения с человеком, которые тебе нужны в жизни.

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Как понравиться человеку, с которым ты только что познакомился

Психологи говорят, чтобы сблизиться с новым человеком, нужно провести с ним от 50 до 200 часов. Но этого никогда не произойдет, если момент знакомства не оставит желания продолжать проводить время вместе, если не вызовет интереса друг к другу.

Что ж, некоторые методы и приемы, которые могут помочь сделать так, чтобы ты этому новому человеку больше понравился.



Желание понравиться новому человеку – это не только о романтике / Фото DrazenZigic@freepik