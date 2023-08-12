И речь далеко не только о романтике! А и о том, что человек нравится тебе как друг, коллега или потенциальный работник. Все это является отправной точкой, чтобы дать возможность построить те или иные отношения с человеком, которые тебе нужны в жизни.
Также интересно Истории, которые следует услышать: на выходных во Львове прошел благотворительный фестиваль Faine Misto 2023
Как понравиться человеку, с которым ты только что познакомился
Психологи говорят, чтобы сблизиться с новым человеком, нужно провести с ним от 50 до 200 часов. Но этого никогда не произойдет, если момент знакомства не оставит желания продолжать проводить время вместе, если не вызовет интереса друг к другу.
Что ж, некоторые методы и приемы, которые могут помочь сделать так, чтобы ты этому новому человеку больше понравился.
Желание понравиться новому человеку – это не только о романтике / Фото DrazenZigic@freepik
- Метод треугольника – эффективный способ привлечь чье-то внимание, вызвать большую привлекательность или создать связь. Его суть – максимальное использование зрительного контакта. Идея в том, что ты формируешь своим взглядом треугольник: сначала смотришь на один глаз собеседника, потом на его рот и, наконец, на другой глаз. Но осторожно, потому что слишком продолжительная задержка взгляда на каждом пункте может сделать ситуацию неудобной.
- Копирование движений и языка тела – "прием отражения" или "эффект хамелеона". Он работает, потому что люди чувствуют большую привлекательность и близость с теми, кто больше похож на них. Суть заключается в имитации выражения лица, движений или жестов человека, с которым ты только что познакомился, что позволяет ему чувствовать себя раскованно и увеличивает твои шансы завоевать его расположение. Однако это следует делать тонко и естественно, в противном случае прием может не сработать.
- И всегда-всегда спрашивай имя человека, с которым только что познакомился, поскольку повторение его имени может стать замечательной стратегией, чтобы показаться привлекательным и повысить шансы понравиться. Людям нравится чувствовать, что их узнают, ценят, видят и слышат, а это именно то, что происходит, когда они слышат, как другие называют их имя, что заставляет их испытывать большую связь с теми, кто его произносит.
- Делай комплименты, не относящиеся к внешности. Это будет свидетельствовать о том, что ты обращаешь внимание на собеседника и, возможно, соглашаешься с ним в определенных вещах. И всегда лучше искать комплименты немного глубже, выходящие за рамки внешности. Это о хорошей работе, достижениях, чувстве юмора или навыках, поскольку это также показывает, что твоя заинтересованность не поверхностна.
- Приноси пищу. Еда – отличный способ завоевать людей, поскольку она может высвободить эндорфины – гормоны, которые помогают чувствовать себя более счастливым и расслабленным. Поэтому стоит принести покушать, например, новым коллегам, чтобы они могли ассоциировать тебя с чувством удовольствия, которое они получают от еды.