Не встоїть жодна жінка: 13 ознак, які роблять тебе привабливим

Недостатньо просто бути красивим чоловіком. Часто цей чинник немає нічого спільного з привабливістю. Men 24 знає щонайменше 13 ознак, які дозволять тобі бути успішним серед жінок. Візьми їх на озброєння, щоб справити хороше враження на представниць прекрасної половини людства.

Бути привабливим значно складніше, ніж тобі може здаватися. І тут мовиться не лише про правильно підібраний одяг, акуратну зачіску та хороший парфум. Ми знаємо й інші ознаки, які дозволяють тобі бути привабливішим в очах жінки.

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1. У тебе правильна стрижка

Іноді потрібно прислухатися до порад барбера, до якого ти ходиш. Він дозволить тобі не лише підібрати оптимальну для тебе зачіску, а й розповість, як за нею доглядати. Усе це дозволить справляти приємне враження під час зустрічі.



Потурбуйся про свій зовнішній вигляд / Фото Unsplash

2. Ти доглядаєш за взуттям

Жінки майже відразу звертають увагу на твоє взуття. А це означає, що воно має бути доглянутим, чистим і без ознак "виснаженості життям". Та й узагалі буде дивно, якщо ти продумав усе до дрібниць, але зі взуттям прогадав. Не роби так.

3. Ти вибираєш правильний парфум

Передовсім тобі потрібно знайти саме той аромат, який підкреслюватиме тебе. Але також не варто забувати про доречність нанесення парфуму. Наприклад, перед першим побаченням слід акуратно пересвідчитися, чи немає у дівчини алергії на певні аромати. Це дозволить уникнути неприємних ситуацій.

4. Ти не боїшся робити компліменти

Нас не навчили робити компліменти, а дарма. Не потрібно думати, що вона й так знає, наскільки приваблива. Краще сказати їй про це. Але тут потрібно уникати всіляких хтивих конструкцій. Ти ж не хочеш здаватися невігласом, правда?

5. Ти вмієш слухати

Важливо не лише говорити, а й слухати. Дай можливість дівчині розповісти про себе, про те, що її турбує. Але не перетворюй усе це на стендап, де ти – уважний слухач. Тобі потрібно не лише вслухатися у кожне її речення, а й запам'ятовувати все те, що їй подобається, а що – ні.

6. Ти вмієш їсти

Правильне поводження зі столовими приборами надзвичайно важливе. Тобі потрібно нарешті запам'ятати, в якій руці ми тримаємо ніж, а в якій – виделку. А ще не варто забувати, що до своєї страви ти не доторкаєшся, поки не почне їсти дівчина. Це звичайна ввічливість, яку вона оцінить.



Поводься за столом правильно / Фото Unsplash

7. Ти не критикуєш колишніх

Найгірше, що ти можеш зробити, – критикувати своїх колишніх. Ти ж розумієш, що вона однозначно поставить себе на їхнє місце. Вона прокрутить у голові ситуацію, в якій ти те саме розповідаєш про неї. Не забувай про те, що твоя колишня – твій вибір. Якщо ти не поважаєш її, то ти не поважаєш ще й себе. Усе просто.

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8. Ти розповідаєш про свої почуття

Годі бути заручником стереотипів, пов'язаних з відвертістю. Чоловіки теж можуть бути щирими та не повинні здаватися слабкими. Це нормально. Ніхто не народився у броні. Ба більше: це дозволить їй зрозуміти, що ти здатний співпереживати, а також відчувати те, що відбувається у неї всередині.

9. Ти визнаєш свої помилки

Робити помилки – нормально. Визнавати, що ти зробив помилку – ще більш нормально. Тож потрібно розуміти, коли ти неправий, і вчасно виправляти ситуацію, поки не стало надто пізно.

10. У тебе є мета

Цілеспрямованість й амбіції подобаються усім. Тож тобі потрібно нарешті задуматися над тим, ким або де ти себе бачиш через 5 років. А тепер роби малі, але впевнені кроки назустріч досягненню своєї мети.



Цілеспрямованість робить тебе привабливішим / Фото Unsplash

11. Ти не хизуєшся грішми

Ти можеш дуже багато заробляти, але це не причина хизуватися грішми. Чоловіки, які роблять акцент на фінансах, подобаються жінкам найменше. Пам'ятай, що не все оцінюється папірцями.

12. Ти знаєш, що ти – не пуп землі

Не повинне все крутитися навколо тебе. Ти, звичайно ж, можеш бути шалено амбітним, але це не означає, що всі тобі щось винні. Здоровий егоцентризм – нормальний. А от від його надлишку краще відмовитися.

13. Надмірна скромність – зло

Бути скромним нормально. А от стояти десь збоку та недооцінювати себе – ні. Ти повинен тверезо оцінювати свої можливості, а також не боятися робити перший крок. І хай тобі здаватиметься, що це крок у прірву.



Іноді потрібно відкинути скромність, щоб зробити перший крок / Фото Unsplash

Бути привабливим – титанічна праця. Тобі потрібно щодня удосконалюватися та працювати над собою. Лише таким чином ти зможеш досягнути успіху не лише на роботі, а й серед жінок!

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