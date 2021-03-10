Недостаточно просто быть красивым мужчиной. Часто этот фактор не имеет ничего общего с привлекательностью. Men 24 знает по меньшей мере 13 признаков, которые позволят тебе быть успешным среди женщин. Возьми их на вооружение, чтобы произвести хорошее впечатление на представительниц прекрасной половины человечества.

Быть привлекательным значительно сложнее, чем тебе может показаться. И здесь речь идет не только о правильно подобранной одежде, аккуратной прическе и хорошем парфюме. Мы знаем и другие признаки, которые позволяют тебе быть привлекательным в глазах женщины.

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1. У тебя правильная стрижка

Иногда нужно прислушиваться к советам барбера, к которому ты ходишь. Он позволит тебе не только подобрать оптимальную для тебя прическу, но и расскажет, как за ней ухаживать. Все это позволит производить приятное впечатление во время встречи.



Позаботься о своем внешнем виде / Фото Unsplash

2. Ты ухаживаешь за обувью

Женщины почти сразу обращают внимание на твою обувь. А это значит, что она должна быть ухоженной, чистой и без признаков "истощенности жизнью". И вообще будет странно, если ты продумал все до мелочей, но с обувью прогадал. Не делай так.

3. Ты выбираешь правильный парфюм

Прежде всего тебе нужно найти именно тот аромат, который подчеркнет тебя. Но также не стоит забывать об уместности нанесения парфюма. Например, перед первым свиданием следует аккуратно убедиться, нет ли у девушки аллергии на определенные ароматы. Это позволит избежать неприятных ситуаций.

4. Ты не боишься делать комплименты

Нас не научили делать комплименты, а зря. Не нужно думать, что она и так знает, насколько привлекательна. Лучше сказать ей об этом. Но здесь нужно избегать всевозможных похотливых конструкций. Ты же не хочешь казаться невеждой, правда?

5. Ты умеешь слушать

Важно не только говорить, но и слушать. Дай возможность девушке рассказать о себе, о том, что его беспокоит. Но не превращай все это на стендап, где ты – внимательный слушатель. Тебе нужно не только вслушаться в каждое ее предложение, но и запоминать все то, что ей нравится, а что – нет.

6. Ты умеешь есть

Правильное обращение со столовыми приборами чрезвычайно важно. Тебе нужно наконец запомнить, в какой руке мы держим нож, а в какой – вилку. А еще не стоит забывать, что к своему блюду ты не прикасаешься, пока не начнет есть девушка. Это обычная вежливость, которую она оценит.



Поводься за столом правильно / Фото Unsplash

7. Ты не критикуешь бывших

Хуже всего, что ты можешь сделать, – критиковать своих бывших. Ты же понимаешь, что она однозначно поставит себя на их место. Она прокрутит в голове ситуацию, в которой ты тоже рассказываешь о ней. Не забывай о том, что твоя бывшая – твой выбор. Если ты не уважаешь ее, то ты не уважаешь еще и себя. Все просто.

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8. Ты рассказываешь о своих чувствах

Хватит быть заложником стереотипов, связанных с откровенностью. Мужчины тоже могут быть искренними и не должны сдаваться слабыми. Это нормально. Никто не родился в броне. Более того: это позволит ей понять, что ты способен сопереживать, а также чувствовать то, что происходит у нее внутри.

9. Ты признаешь свои ошибки

Делать ошибки – нормально. Признавать, что ты сделал ошибку – еще более нормально. Поэтому нужно понимать, когда ты не прав, и вовремя исправлять ситуацию, пока не стало слишком поздно.

10. У тебя есть цель

Целеустремленность и амбиции нравятся всем. Поэтому тебе нужно наконец задуматься над тем, кем или где ты себя видишь через 5 лет. А теперь делай маленькие, но уверенные шаги навстречу достижению своей цели.



Целеустремленность делает тебя привлекательным / Фото Unsplash

11. Ты не хвастаешься деньгами

Ты можешь очень много зарабатывать, но это не причина хвастаться деньгами. Мужчины, которые делают акцент на финансах, нравятся женщинам меньше. Помни, что не все оценивается бумажками.

12. Ты знаешь, что ты – не пуп земли

Не должно все крутиться вокруг тебя. Ты, конечно же, можешь быть безумно амбициозным, но это не значит, что все тебе что-то должны. Здоровый эгоцентризм – нормальный. А вот от его избытка лучше отказаться.

13. Чрезмерная скромность – зло

Быть скромным нормально. А вот стоять в стороне и недооценивать себя – нет. Ты должен трезво оценивать свои возможности, а также не бояться делать первый шаг. И пусть тебе будет казаться, что это шаг в пропасть.



Иногда нужно отбросить скромность, чтобы сделать первый шаг / Фото Unsplash

Быть привлекательным – титанический труд. Тебе нужно ежедневно совершенствоваться и работать над собой. Только таким образом, ты сможешь добиться успеха не только на работе, но и среди женщин!