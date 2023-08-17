У нашому матеріалі ми назвемо 7 золотих правил, які дозволяють кожному з нас стати найкращим сусідом. Гайда ознайомлюватися з ними та використовувати у своєму житті.

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1. Взаємна повага

Щоб мати хороші стосунки з сусідами, дуже важливо підтримувати здорові кордони. Кожна людина цінує своє місце і стороннє втручання не дуже вітається. Тому уникай заглядати у вікна або стукати у двері, посилаючись на "почутий шум" або "стукіт посуду".

2. Шум

Ніхто не любить, коли його будить гучна музика, яка грає посеред ночі або заважає сімейному відпочинку. Гучна музика не тільки порушує режим сну, але й може бути причиною занепокоєння літніх людей, малюків і домашніх тварин. Отже, переконайся, що музика, яку ти вмикаєш, не створює дискомфорту для сусідів.

3. Не пліткуй

Коли ти новачок у квартирі/будинку, ти намагаєшся спілкуватися з усіма заради товариства. Але в процесі нерідкі випадки, коли тебе втягують у групи. Переконайся, що твоя група не поширює чутки та плітки про інших і не втягує тебе у дрібну сусідську політику. Для збереження миру з сусідами краще не замислюватися над плітками і скандалами.

4. Добре спілкуватися

Може здатися складним сперечатися з твоїм сусідом щодо проблеми, яка тебе турбує, і навіть більше, коли ти новачок і можеш здатися тим, хто постійно нарікає. Але важливо підтримувати гарний зв'язок, щоб проблеми вирішувалися якнайшвидше, а не зростали. Тому, якщо їхній спосіб поставити сміттєвий бак просто неба викликає у тебе проблеми, повідом їм про це. Або якщо дим з їхньої кухні досягає твоєї, повідом їм. Спілкування може вирішити половину проблем.



Підтримуй добросусідське спілкування / Фото freepik

5. Запропонуй допомогу

Завершення домашніх справ може бути клопотом, і часом ми розслаблюємося самі. Але, якщо ти бачиш, що твій літній сусід порається на своєму дворі або виконує якусь чорну роботу, запропонуй допомогу. Або якщо твоя сусідка — молода мама, яка балансує між дитиною та домашніми справами, запропонуй допомогу з доглядом за дитиною чи чимось подібним, що здається можливим з твого боку. Трохи доброти не завадить.

6. Чистота

Важливо підтримувати свою власність та довкілля в належному стані та чистоті. Твоя відповідальність не закінчується принесенням рослин додому для естетики. Важливо також переконатися, що ґрунт не заражений комахами, а листя не розлітається після висихання.

Так само переконайся, що твоє сміття не розкидане по підлозі на поверсі, створюючи смердючий безлад. Зрештою, чисте довкілля є ідеальним життєвим простором.

7. Представляйся

Людям це може здатися очевидним, але вдалий вступ допоможе іншим привернути увагу до тебе. Ти можеш просто привітатися, зробити маленький подарунок (нічого надто екстравагантного), зібрати сусідів на невелику домашню їжу чи щось подібне.



Варто влаштовувати спільні посиденьки / Фото rawpixel

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Знайомство разом із невеликим подарунком справить гарне враження та допоможе тобі легко влаштуватися. Підтримуй добрі стосунки зі своїми сусідами та стався до них так, як ти б хотів, щоб ставилися до тебе – з повагою, увагою та співчуттям.