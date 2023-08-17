В нашем материале мы назовем 7 золотых правил, позволяющих каждому из нас стать лучшим соседом. Айда знакомиться с ними и использовать в своей жизни.

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1. Взаимное уважение

Чтобы иметь хорошие отношения с соседями, очень важно поддерживать здоровые границы. Каждый человек ценит свое место и постороннее вмешательство не очень приветствуется. Поэтому избегай заглядывать в окна или стучать в дверь, ссылаясь на "услышанный шум" или "стук посуды".

2. Шум

Никто не любит, когда его будит громкая музыка, играющая посреди ночи или мешающая семейному отдыху. Громкая музыка не только нарушает режим сна, но может быть причиной беспокойства пожилых людей, малышей и домашних животных. Итак, убедись, что музыка, которую ты включаешь, не создает дискомфорт для соседей.

3. Не сплетничай

Когда ты новичок в квартире/доме, ты пытаешься общаться со всеми ради общества. Но в процессе нередки случаи, когда тебя вовлекают в группы. Убедись, что твоя группа не распространяет слухи и сплетни о других и не вовлекает тебя в мелкую соседскую политику. Для сохранения мира с соседями лучше не задумываться над сплетнями и скандалами.

4. Хорошо общаться

Может показаться сложным спорить с твоим соседом по поводу проблемы, которая тебя беспокоит, и даже больше, когда ты новичок и можешь показаться постоянно сетующим. Но важно поддерживать хорошую связь, чтобы проблемы решались как можно быстрее, а не росли. Поэтому, если их способ поставить мусорный бак под открытым небом вызывает у тебя проблемы, сообщи им об этом. Или если дым из их кухни достигает твоей, сообщи им. Общение может решить половину проблем.



Поддерживай добрососедское общение / Фото freepik

5. Предложи помощь

Завершение домашних дел может быть хлопотным, и порой мы расслабляемся сами. Но, если ты видишь, что твой пожилой сосед хозяйничает на своем дворе или выполняет какую-то черную работу, предложи помощь. Или если твоя соседка — молодая мама, которая балансирует между ребенком и домашними делами, предложи помощь по уходу за ребенком или чем-то подобным, что кажется возможным с твоей стороны. Немного доброты не помешает.

6. Чистота

Важно поддерживать свою собственность и окружающую среду в надлежащем состоянии и чистоте. Твоя ответственность не заканчивается принесением растений домой для эстетики. Важно также убедиться, что почва не заражена насекомыми, а листья не разлетаются после высыхания.

Так же убедись, что твой мусор не разбросан по полу на этаже, создавая зловонный беспорядок. В конце концов, чистая окружающая среда является идеальным жизненным пространством.

7. Представляйся

Людям это может показаться очевидным, но удачное вступление поможет другим привлечь к тебе внимание. Ты можешь просто поздороваться, сделать маленький подарок (ничего слишком экстравагантного), собрать соседей на небольшую домашнюю еду или что-нибудь в этом роде.



Стоит устраивать общие посиделки / Фото rawpixel

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Знакомство вместе с небольшим подарком произведет хорошее впечатление и поможет легко устроиться. Поддерживай хорошие отношения со своими соседями и относись к ним так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе – с уважением, вниманием и состраданием.