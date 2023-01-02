Здавалося б, оптимізм – вроджена особливість. Згідно зі статтею Сари Спербер, рівень оптимізму може змінюватися. І на це ти також маєш вплив. Тут головне – працювати над собою та прагнути змінитися.

Читай також Патріотичні шоти і преміальна горілка: Nemiroff подають в одному з найвідоміших барів світу

Як визначити, чи ти оптиміст?

Ось кілька ознак, які свідчать про те, що ти оптиміст. Перевір себе:

Відчуття, що у майбутньому відбудуться гарні речі.

Чекаєш, що все піде на краще.

Ти відчуваєш, що можеш досягти успіху попри труднощі та перешкоди, що трапляються на твоєму шляху.

Майбутнє здається тобі світлим.

Гарні речі трапляються під час найнесприятливіших подій.

Ти можеш розглядати проблеми або перешкоди, як навчання на цьому шляху.

Ти відчуваєш вдячність за те, що є у твоєму житті.

Ти завжди користуєшся та шукаєш способи збільшити свої можливості.

Ти позитивно ставишся до себе і людей довкола.

Ти береш на себе відповідальність за свої помилки, але не зациклюєшся на них.

Ти не дозволяєш невдалому досвіду затьмарити чи порушити твої очікування на майбутнє.

Як прокачати оптимізм – 4 хитрощі від експертів Гарварду

Лаура Кубанцкі, співдиректорка Центру здоров'я та щастя Кум Шеунга при Гарвардському університеті зазначає, що:

20 – 30% оптимізму передається у спадок;

70 – 80% – під впливом зовнішніх факторів, прибутку, освіти, регіону проживання, соціального статусу і так далі.

То як можна прокачати свій оптимізм? Розберімося далі.

1. Шукай можливості

Коли відбуваються несприятливі події чи складні ситуації, постарайся знайти та зосередитися на позитивній альтернативі. Замінні дії можуть змусити тебе почуватися позитивніше та нагадати, що важкі моменти обов'язково завершаться.



У тебе завжди має бути План Б / Фото drobotdean

Що потрібно зробити? Знайти План Б на випадок, коли План А не спрацював. Це позитивно вплине на твій настрій і самопочуття.

2. Зосередься на своїх сильних сторонах

Тобі потрібно виписати на листку усі свої позитивні чесноти. Спробуй визначити, свої найсильніші місця. А тепер з цього списку щодня обирай по одній позиції та прокачуй її. Це дозволить тобі почуватися краще, а також позитивно вплине на твій стан. Адже ти відчуватимеш, що маєш значно більше контролю над своїм життям. І це однозначно про оптимізм.

3. Практикуй вдячність

Щось особливе в оптимістичних людях полягає в тому, що вони вдячні за те, що мають. Якщо маєш можливість, заведи щоденник вдячності. У ньому ти можеш щоденно фіксувати, за що ти вдячний. Якщо починати записувати навіть незначні дрібниці, ти будеш враженим. Як виявляється, тобі багато є за що дякувати.



Будь вдячним за те, що відбувається у твоєму житті / Фото stockking

4. Створи уявний образ найкращої версії себе

На співбесіді ти можеш почути питання про те, яким ти себе бачиш через 5 років. Ясна річ, що під час відповіді ти намагаєшся ідеалізувати себе. Варто спробувати використовувати цей метод і зараз. Для цього також варто ставити собі такі питання:

Що ти зараз робиш?

Що для тебе важливо?

Що для тебе найважливіше та чому?

Варте уваги Успіх буде на твоєму боці: 3 правила експертів з Гарварду, як перемогти у будь-якій суперечці

Виконання порад, про які ми згадали вище, позитивно вплинуть на тебе. Можливо, ти не станеш миттєво оптимістом. Але ми переконані, що це дозволить тобі отримувати більше задоволення від життя. Тож стань кращою версією себе вчорашнього, прокачуючи свій оптимізм.