У цьому випадку ми не ділитимемося абстрактними міркуваннями з цього приводу. Нам на допомогу прийдуть учасник з переговорного процесу з Гарварду Ден Шапіро та чемпіон світу з дебатів Бо Сео. Вони назвали кілька порад, які допоможуть тобі виграти суперечку. Гайда з ними знайомитися.

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Як перемогти у суперечці

На думку експертів, уміння обговорювати та вести переговори має важливе значення для вирішення будь-яких конфліктів. Це стосується навіть розмов, пов'язаних з бажанням підвищення заробітної плати або просування кар'єрними сходами.

1. Контролюй емоції

Дуже важливо розуміти, що твої емоції можуть заважати чітко мислити. Тож не дай їм взяти гору!



Не дозволяй емоціям брати гору / Фото yanalya

Водночас важливо правильно себе репрезентувати. Ти повинен знати, хто ти, які твої цінності та що ти захищаєш або просиш. Це дозволить тобі залишатися спокійним і врівноваженим. А ще допоможе знайти потрібні аргументи, які ти наведеш під час палкого, або не зовсім, обговорення.

2. Слухай і цінуй

Ти повинен пам'ятати, що дискусія розрахована на двох. Тож потрібно дати висловитися своєму опонентові. Дай йому донести свою точку зору. Віриш чи ні, визнання іншої людини та її вислуховування можуть мати неабияке значення. Передовсім тому, що ти зрозумієш позицію людини, яка стоїть навпроти тебе. І це допоможе вам швидше знайти спільний знаменник.



Дай своєму опонентові виговоритися / Фото luis_molinero

Шапіро рекомендує присвятити перші 10 хвилин дискусії чи переговорів саме вислуховуванню опонента. Якщо ж його позиція не збігається з твоєю, то не потрібно відразу ж займати ворожу позицію. Намагайся знайти спільну мову, зв'язок зі своїм опонентом.

3. Дотримуйтеся формату

Сео, котрий був тренером дебатної команди Гарварду, каже, що найважливіше – виставити певні рамки. Це дозволить модерувати суперечку та не дозволяти їй перетворюватися на скандал, до прикладу.

Слід надихатися традиційними дебатами, де регламентований час і черги. Ясна річ, що не всі суперечки вдасться вкласти у ці рамки. Але слід пам'ятати про деякі важливі речі: ви повинні говорити по черзі, слухати та розуміти опонента, мати певний ліміт часу. Останнє важливе, щоб ви над якоюсь дрібничкою не сперечалися цілісінький вечір.



Виставте собі часові рамки, щоб не дискутувати вічність / Фото rawpixel

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Поважай свого опонента. Дай йому виговоритися. Підтримай його думку. Висловлюй свою, чітко та структуровано. Усе це вкупі дозволить дійти до спільного знаменника. А це вже неабияка перемога. Якщо ж удасться ще й переконати свого опонента, то це взагалі прекрасно!