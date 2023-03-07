Далі ми закликаємо уважно читати та перевіряти, чи не про тебе мовиться. Адже ці звички можуть бути набуті тобою не навмисне. Втім, вони можуть вкрай негативно впливати на те, як тебе сприймають інші.

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Зробимо ми акцент на мові тіла. На твоїх міміці та жестах. Вони допомагають людині навпроти краще тебе зрозуміти та відчути. Водночас вони можуть посилати певні сигнали, які забиратимуть зі скарбнички твоєї привабливості бали.

1. Постійні рухи та зміна пози

Якщо ти постійно рухаєшся, дивишся на телефон або змінюєш позу, коли маєш зосередитися на чомусь одному, наприклад, на розмові, ти здаєшся нетерплячим і незацікавленим. Найкраще вибрати позу, яка тобі зручна. Потурбуйся про те, щоб ця позиція була відкритою.



Обери зручну для себе позу / Фото pressfoto

2. Схрещення рук і ніг

Якщо ти почуваєшся некомфортно в ситуації, ти схильний стискатися, ніби хочеш закритися від іншої людини. Але спроба зайняти якомога менше місця може мати негативні наслідки. Як каже Патті Вуд, американський експерт з мови тіла, інтерв'юер бачить страх у всіх цих позиціях.

Коли ти займаєш менше місця, ти виглядаєш і почуваєшся менш сильним: люди можуть ставитися до тебе так само,

– каже Патті Вуд.

3. Уникаєш зоровий контакт

Ті, хто не підтримує зоровий контакт, пропускають важливий елемент у встановленні зв'язку між собою та іншою людиною. У більшості випадків спілкування через очі показує, що тобі цікаве те, що має сказати інша людина.

4. Відсунення долонь або приховування рук

На думку Джанін Драйвер, засновниці Інституту мови тіла Вірджинії, відвертання долонь – ознака замкнутості та незахищеності. Якщо ти не приховуєш свої долоні, ти здаватимешся більш зацікавленим і будеш привабливішим.



Не приховуй свої долоні від співрозмовника / Фото Drobot Dean

5. Не дотримуєшся дистанції

У невербальному спілкуванні є сенс зберігати певну дистанцію зі своїм співрозмовником. Багато людей просто відчувають дискомфорт, коли ти підходиш надто близько. Якщо ти надто часто або надто жорстоко перетинаєш невидиму межу, ти втратиш у привабливості. Може здаватися, що ти не поважаєш співрозмовника або навіть загрожуєш йому.

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Підозрюємо, ти над цим дійсно не задумувався. Ми ж закликаємо звертати увагу на мову тіла. Вона може іноді сказати про тебе значно більше. Та й враження співрозмовник складає часто з того, як ти поводишся та почуваєшся поруч із ним.