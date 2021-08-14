Як стати успішним: секрети актора та мільйонера Марка Волберга
Джерело:GQ
Марк Волберг – уже легенда кінематографу. Тож нам стало шалено цікаво, а що ж допомогло йому стати успішним. І, на щастя, актор з задоволенням ділиться не лише своїми тренуваннями, а й секретами, які допомогли йому досягнути бажаного. Візьми їх на озброєння, щоб змінити своє життя на краще!
Актор Марк Волберг відомий завдяки своїм інтенсивним тренуванням. Але не тільки це. Він також є успішним підприємцем і має дуже хороші уроки успіху, які може і повинен використовувати кожен.
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Кар'єра Марка Волберга почалася у 80-х, коли він прославився під сценічним псевдонімом Маркі Марк, який він використовував як репер. Потім він пішов у кіно, де знявся у "Щоденнику баскетболіста" з Леонардо Ді Капріо, "Ночі у стилі бугі", а також безлічі не менш крутих фільмів. А потім він відкрив успішний ресторан бургерів, який залюбки відвідують його шанувальники.
Як Марк Волберг піднявся на вершину Голлівуду? Старанно працював, брався за всі проєкти, які, як він знав, стануть успішними, а також слідував кільком принципам. З їхньою допомогою йому вдалося стати доларовим мультимільйонером.
7 правил успіху Марка Волберга
Використовуй математику
Ні, не потрібно щодня рахувати свої гроші. Мовиться про аналіз проєкту з урахуванням того, що він може додати та що може прибрати з твого життя. Потім ти повинен порівняти, чи перевищує прибуток втрати (які не обов'язково повинні мати грошовий еквівалент), і використовувати це, щоб прийняти розумне рішення.
Імовірно, це була техніка, яку Волберг використав перед роботою у "Відступниках" Мартіна Скорсезе. Це правило допомогло йому зрозуміти, що зйомки у цій картині принесуть значно більше переваг для його кар'єри й особистого життя.
Марк Волберг аналізує, яку користь йому принесе участь у певних проєктах / Фото з інстаграму Волберга
Довіряй тому, що ти знаєш
Волберг каже, що потрібно довіряти своїй інтуїції та тому, що, як ти знаєш, працює як для кар'єри, так і для тренувань.
"Це моя філософія. Вона полягає в тому, що я не збираюся слухати когось, хто не в кращій формі, ніж я. Точно так само, як ти не хочеш слухати когось, хто не в кращій формі, ніж ти. Це принесе лише шкоду", – пояснює Волберг.
Найважчі моменти складуть найкращий план
Йдеться про створення реалістичних і досяжних цілей, які поступово дозволять тобі рости.
"Я пройшов шлях від дитини, яка мріяла стати професійним спортсменом, до розуміння того, що я навіть не збираюся йти у середню школу. У той момент я подумав: "Добре, я буду потрапляти у неприємності все життя". Я знав, що більше не хочу цього робити", – якось розповів актор.
Цей скрутний момент допоміг акторові зосередитися на своєму майбутньому.
"Усе, що не мало нічого спільного зі злочинністю, було для мене. Коли я став старшим, очевидно, мої амбіції змінилися. Так само змінилися мої цілі та очікування від себе", – додав він.
У тебе має бути різноманітність
Волберг одного разу сказав, що він знає, що не може продовжувати робити одне і те ж вічно. Тож для нього було важливо диверсифікувати свої навички та джерела прибутку. Йшлося не лише про те, щоб заробити гроші, а й про те, щоб знайти щось, що дозволило б йому продовжувати працювати довше. А також бути захищеним у тих випадках, коли щось може піти не так з його кар'єрою.
- Джефф Безос, Ілон Маск і Білл Гейтс теж займаються цим. У них є різні компанії та фонди, які лише примножують їхні прибутки.
У тебе завжди має бути план "B", якщо щось піде не так на роботі / Фото Unsplash
Май віру
Волберг каже, що це не передбачає ходіння до храмів. Мовиться про те, що у тебе має бути віра, яка допоможе зберігати мотивацію у важкі часи та знаходити бажання продовжувати працювати. Ти повинен не здаватися у ті моменти, коли почуваєшся виснаженим або розчарованим.
Успіх вимагає часу
Актор знає, що успіх не прийде відразу. Тобі потрібно багато працювати, щоб його досягнути, а потім ти повинен підтримувати його. Тому краще робити це поступово, знаходячи ідеальний спосіб рухатися вперед і щодня рости ще трохи.
"Якби у мене був такий же рівень успіху 10 років тому, у мене, мабуть, не було б кар'єри прямо зараз", – якось зізнався він.
Якщо успіх накриє миттєвою хвилею, у тебе більше не буде часу на ріст. Тобі стане нудно, і у тебе не буде потрібних інструментів для його підтримки.
Знайди свою мотивацію
І справа не у грошах. У тебе повинна бути причина, через яку ти хочеш щось робити та продовжувати працювати. Це те, що допоможе тобі продовжувати роботу, навіть якщо ти переживаєш скрутні для себе часи.
У тебе має бути мотивація щодня працювати та досягати вершин / Фото Unsplash
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Візьми на озброєння поради Марка Волберга. Зміни своє життя на краще, стань успішнішим у тій справі, якою ти займаєшся. У тебе все вийде!