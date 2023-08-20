Який обрати поцілунок для себе й партнера за знаком Зодіаку

Є такі, кого збуджує фактор несподіванки, або ті, хто любить планувати момент. Бувають такі, хто хоче покусувати губи, або – пристрасно користується язиком. І, так, на дещо з цього може вказати знак Зодіаку. Сьогодні поговоримо про знаки води.

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Як цілувати Рака

Які вони? З Раком очікуй ніжних і освіжаючих поцілунків, схожих на швидкоплинну весну, яку не хочеться закінчувати, щойно тільки вона починається. Але ось у чому проблема: Раки ненавидять публічні прояви прихильності та люблять відокремлені місця. Тому переконайся, що нікого не буде поруч, коли вирішиш поцілувати Рака. І пам'ятай: Раки вкладають у свої поцілунки багато уваги та емоцій. Не розчаруй.

З Раком очікуй ніжних і освіжаючих поцілунків, схожих на швидкоплинну весну, яку не хочеться закінчувати, щойно тільки вона починається. Але ось у чому проблема: Раки ненавидять публічні прояви прихильності та люблять відокремлені місця. Тому переконайся, що нікого не буде поруч, коли вирішиш поцілувати Рака. І пам'ятай: Раки вкладають у свої поцілунки багато уваги та емоцій. Не розчаруй. Як бути? Поцілунок готуй теплий, ніжний, з відтінком пристрасті. А ще багато обіймів, пестощів і глибокої чутливості, які будуть супроводжувати цей поцілунок.

Як цілувати Скорпіона

Які вони? Для Скорпіонів, майстрів флірту, поцілунки зазвичай не є пріоритетом. Це лише дуже маленький крок до більш інтенсивних речей. Люди цього знаку люблять контролювати ситуацію, тому дозволь їм проявити ініціативу. Але будь готовий: зазвичай поцілунок Скорпіона – це прелюдія до складних речей. Тому переконайся, що ти в змозі піти далі.

Для Скорпіонів, майстрів флірту, поцілунки зазвичай не є пріоритетом. Це лише дуже маленький крок до більш інтенсивних речей. Люди цього знаку люблять контролювати ситуацію, тому дозволь їм проявити ініціативу. Але будь готовий: зазвичай поцілунок Скорпіона – це прелюдія до складних речей. Тому переконайся, що ти в змозі піти далі. Як бути? Поцілунок готуй пристрасний та інтенсивний, з можливістю затриматись, якщо Скорпіони захочуть. Вони ненавидять відриватися, тому не допускай, щоб під час поцілунку щось відвертало твою увагу.

Як цілувати Риб